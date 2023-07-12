Entérate dónde ver gratis México vs Jamaica EN VIVO | Semifinales Copa Oro 2023

Este miércoles 12 de julio de 2023, se disputan los partidos de semifinales de la Copa Oro 2023. El primer partido del día es el de Estados Unidos vs Panamá a las 17:30 horas (tiempo del centro de México). Al terminar, se juega el México vs Jamaica aproximadamente en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

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Los partidos se disputarán desde el Estadio Allegiant, México buscará conseguir su pase a la gran final mientras que Jamaica buscará eliminar a la Selección como en 2017 que de igual forma fue en semifinales.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

¿Dónde ver México vs Jamaica?

El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO a través de las pantallas de Azteca 7 y de las plataformas digital y app de TV Azteca Deportes. En la transmisión tendrás la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zague’.

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