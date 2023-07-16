Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Ver gratis México vs Panamá EN VIVO | Final, Copa Oro 2023

El encuentro de México vs Panamá, correspondiente a la Final de la Copa Oro 2023, va a ser transmitido en punto de las 17:50 horas por la señal de TV Azteca

El Inglewood Stadium donde debutará Estados Unidos
El Inglewood Stadium donde debutará Estados Unidos

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Selección Mexicana enfrenta a Panamá en la Gran Final de la Copa Oro 2023. Dirigidos por Jaime Lozano, el equipo nacional busca recuperar el campeonato que actualmente le pertenece a Estados Unidos, pues el conjunto de 'Las Barras y las Estrellas' es el actual monarca del certamen de Concacaf tras haber ganado el torneo en 2021.

Para llegar al partido por el campeonato en el SoFi Stadium, el cuadro azteca tuvo que eliminar a Jamaica en la instancia de semifinales, Por su parte, los 'Canaleros' dieron la sorpresa dejando en el camino a los anfitriones. El equipo centroamericano vio el triunfo ante Estados Unidos en la ronda de penales.

VE AQUÍ GRATIS MÉXICO VS PANAMÁ

México vs Panamá va a ser transmitido por TV Azteca

El partido de México ante Panamá lo vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca mediante Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes. En punto de las 17:50 horas, puedes ver la mejor transmisión de la Final de la Copa Oro 2023.

Tags relacionados
Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP