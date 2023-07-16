Ver gratis México vs Panamá EN VIVO | Final, Copa Oro 2023

La Selección Mexicana enfrenta a Panamá en la Gran Final de la Copa Oro 2023. Dirigidos por Jaime Lozano, el equipo nacional busca recuperar el campeonato que actualmente le pertenece a Estados Unidos, pues el conjunto de 'Las Barras y las Estrellas' es el actual monarca del certamen de Concacaf tras haber ganado el torneo en 2021.

Para llegar al partido por el campeonato en el SoFi Stadium, el cuadro azteca tuvo que eliminar a Jamaica en la instancia de semifinales, Por su parte, los 'Canaleros' dieron la sorpresa dejando en el camino a los anfitriones. El equipo centroamericano vio el triunfo ante Estados Unidos en la ronda de penales.

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México vs Panamá va a ser transmitido por TV Azteca

El partido de México ante Panamá lo vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca mediante Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes. En punto de las 17:50 horas, puedes ver la mejor transmisión de la Final de la Copa Oro 2023.