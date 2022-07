Verano de Escándalo: duelos confirmados por Lucha Libre AAA

La gira de 30 aniversario de Lucha Libre AAA, tendrá su cuarto magno evento del año con el Verano de Escándalo 2022, que llegará a Aguascalientes al Nuevo Lienzo Charro, teniendo hasta ahora cuatro duelos confirmados.

Este año, Lucha Libre AAA cumple 30 años de existencia y han echado la casa por la ventana, arrancando con el Rey de Reyes que se celebró en Veracruz, luego la Triplemanía de Monterrey, después la Triplemanía de Tijuana y ahora llegarán a Aguascalientes para el Verano de Escándalo.

La cartelera de Verano de Escándalo

Campeonato de Tercias

La Empresa: Puma King, DMT Azul y Sam Adonis VS Nueva generación dinamita: Cuatrero, Forastero y Sansón.

Dream Match en Verano de Escándalo

Laredo Kid VS Willie Mack VS Bandido VS Johnny Caballero

Lucha de Titanes en Verano de Escándalo

Psycho Clown , Pagano y Charly Manson VS Psicosis, Cibernético y Abismo Negro Jr.

Lucha Inicial Verano de Escándalo

Microman, Mr Iguana, Niño Hamburguesa, Aramis VS Jessy Ventura, Diva Salvaje y Dulce Canelo

¿Cuándo y dónde será Verano de Escándalo 2022?

El Verano de Escándalo 2022, uno de los eventos estelares de Lucha Libre AAA del año, será el 5 de agosto en el Nuevo Lienzo Charro, en la Isla San Marcos.

De momento se han revelado 4 luchas que llaman la atención, y se espera que aparezcan los dos luchares que estarán en el evento estelar de Triplemanía de la Ciudad de México en el 15 de octubre: Pentagón Jr vs Villano IV.

¿Cuáles son los eventos de Lucha Libre AAA del año?

Desde hace casi 30 años, Lucha Libre AAA tiene 4 grandes eventos que son altamente esperados por la afición al deporte espectáculo: Rey de Reyes, Verano de Escándalo, Guerra de Titanes y se sumó luego del fallecimiento del Lic. Antonio Peña Herrada, Héroes Inmortales.