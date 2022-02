Cobertura EN VIVO Rey de Reyes 2022 | Lucha Libre AAA

Los resultados al momento de Rey de Reyes 2022:

-La Real Familia vence en contienda en la que estuvo La Empresa y la NGD. Microman es la sorpresa y al final salen Los Mercenarios para cobrar venganza.

-Los Vipers Arez y Chik Tormenta, vencieron en lucha de leñadores, en las que que las otras parejas fueron La Hiedra y Villano III Jr y Octagón Jr con Sexy Star.

-En el evento especial, Los Vipers mostraron todo su repertorio sacando tachuelas y mesas, dejando sometidos a Niño Hamburguesa, Myztezyz Jr y Mr Iguana.

-Tras este duelo Tirantes salió a reprender a su hijo, por el mal ejecutar en la lona, antes las amazonas.





TE PODRÍA INTERESAR: LOS MEXICAN POWE REGRESAN A LUCHA LIBRE AAA

-Taya venció en la contienda por una oportunidad como retadora al cetro de Reina de Reinas, cuando se quedó en el ring ante Lady Shani, con un destroza cara y luego una cobertura con puente.

-Fénix salió a anunciar que por lesión seguirá sin luchar y presentó a Taya Valkyrie en su regreso a AAA

-En la primera contienda, Aracno Rudo superó a Aracno

El evento Rey de Reyes 2022 se celebra esta noche de sábado en el Estadio Beto Ávila de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, evento que marca el inicio de la robusta gira de Lucha Libre AAA en este año de su 30 aniversario.

El cartel es brutal, con siete contiendas de alto calibre, que tienen la atención no solo de la afición en nuestro país, pues trasciende a otros países que estarán al pendiente de las sorpresas y los resultados.

AAA se ha encargado de construir una gira de 30 Aniversario, que de momento luce como la más grande en su historia, con tres Triplemanías, una gira por todo México, además de Colombia, Estados Unidos y Japón.

TE PODRÍA INTERESAR: LAS PALABRAS DE VILLANO IV SOBRE SU LUCHA EN LA RULETA DE LA MUERTE

Las luchas de Rey de Reyes 2022

Lucha por el megacampeonato: Hijo del Vikingo (campeón) vs John Hennigan

Lucha de parejas AAA: Pentagón Jr. y Fénix vs Dragon Lee y Dralístico

Lucha por la espada de Rey de Reyes: Psycho Clown vs Cibernético vs Laredo Kid vs Luchador Sorpresa vs Bandido

Lucha de tercias: Sam Adonis, DMT Azul y Puma King vs LA Park, Hijo de LA Park y LA Park Jr vs Sansón, Cuatrero y Forastero

Lucha de reina de reinas: Lady Maravilla vs Lady Shani vs Flammer vs Luchadora sorpresa

Lucha especial: Myztezyz Jr, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa vs Psicosis, Abismo Negro Jr y Látigo

Lucha inicial: Villano III Jr y La Hiedra vs Octagón Jr y Sexy Star vs Arez y Chik Tormenta