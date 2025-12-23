Prometía ser una de las máximas estrellas de Chivas y no se concretará: se irá en el Clausura 2026

La plantilla de Chivas tendrá grandes cambios en el Clausura 2026 y esto es obra de Gabriel Milito, quien ya ha tomado la decisión de fichar a jugadores como Brian Gutiérrez, pero que a su vez ha señalado a aquellos jugadores que ya no formarán parte del Verde Valle el próximo año . Entre estos nombres, aparece Víctor García, un talentoso futbolista que promete tener una gran proyección de cara al futuro.

Víctor García sale de Chivas y no jugará el Clausura 2026

El extremo de tan solo 18 años tiene todo acordado para sumarse a las filas de Necaxa. Cabe destacar que García había llegado a Chivas con apenas 15 años de edad y prometía ser una de las grandes joyas del Rebaño Sagrado en un futuro no tan lejano. No obstante, Milito no le brindó oportunidades en Primera División y ahora apuntará a sumar minutos con los Rayos de Aguascalientes.

Víctor García deja Chivas para sumarse a Necaxa|Crédito: @victor_garcia309 / IG

Durante su estancia en el Guadalajara, Víctor supo ser campeón con la categoría Sub-18 que dirigía Sergio Pinto, además de haber ganado el título con la categoría Sub-16. ‘Dinamita’, como lo apodaban sus compañeros, fue considerado uno de los talentos más llamativos de la cantera rojiblanca, a tal punto de haber sumado minutos con el equipo Sub-21 de Chivas teniendo solo 18 años.

Su salida de Chivas será definitiva

Si bien es cierto que se especuló con una posible salida a préstamo, los reportes indican que García abandonará el Rebaño Sagrado mediante una venta definitiva. Resulta que el delantero mexicano no entraba en los planes de Milito, por lo que decidieron dejarlo ir en busca de minutos en otro equipo de la Liga BBVA MX. Solamente el tiempo dirá si realmente fue una buena o mala decisión para las Chivas.

El mensaje de despedida de Víctor García tras dejar el Rebaño

En sus redes sociales, el joven futbolista le dedicó unas palabras a la institución tras su salida:

“Se cierra una de las mejores etapas de mi vida. Hoy me voy con el orgullo de haber defendido estos colores y de haber sido parte de un grupo que siempre dejó todo en la cancha. Me llevo aprendizajes profundos, amistades que durarán para siempre, compañeros increíbles y un equipo de trabajo que me impulsó día a día a crecer.

El fútbol me ha dado disciplina, resiliencia, humildad, mentalidad competitiva, capacidad de adaptación y liderazgo. Cada entrenamiento, cada reto y cada victoria me formaron no solo como jugador, sino también como persona.

Hoy toca conocer nuevos horizontes, pero me voy agradecido con cada compañero, cuerpo técnico y staff por la confianza y el apoyo. Me llevo bases sólidas y valores firmes, y eso es gracias a la gran cantera que es Chivas.

Esto no es un adiós, es un hasta luego. Chivas no se olvida, se lleva en el corazón. Rebaño Sagrado”.