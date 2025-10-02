deportes
El VIDEO con el que la FIFA presumió a Gilberto Mora y lo puso en el TOP del Mundo

Gilberto Mora se está robando los reflectores en el Mundial Sub20 y es seguido por varios clubes de Europa

Gilberto Mora es la sensación del Mundial Sub20.
Foto: Instagram y Canva
Gilberto Mora es la sensación del Mundial Sub20.
Antonio Hernández
Selección Azteca
Gilberto Mora no solo está conquistando y siendo admirado en México. El mediocampista de los Xolos ya enamoró a la prensa extranjera y ha provocado que diferentes equipos en el orbe lo volteen a ver tras el gran Mundial Sub 20 que está viviendo. La FIFA lo presumió mediante un video que subió a sus redes.

Con un doblete ante España y, antes de ello, una doble asistencia en el debut contra Brasil, Gilberto Mora es el futbolista a seguir en el Mundial Sub 20. En el video que presumió la FIFA se puede ver el primer gol de Gilberto Mora en el duelo ante los ibéricos. Después de construir una gran jugada, hizo una pared con Alexéi Domínguez y definió al mero estilo top.

Gilberto Mora
@gil_morita
Gilberto Mora ya tocó la gloria con la Selección Mexicana al ganar la Copa Oro 2025

Fue un buen partido para los dos equipos, los dos generamos muchas oportunidades para ganar. Lo bueno es que pudimos empatar y nos llevamos un punto bueno. Muy feliz por el doblete, me da felicidad ayudar a mi equipo, siempre es muy importante. Todo lo que hago es para mi equipo. Me siento muy contento con los goles, vamos a seguir trabajando para poder meter más”, dijo el canterano de Xolos de Tijuana.

¿Cuándo vuelve a jugar México y qué necesita para avanzar?

La Selección Nacional de México ya llegó al último partido de la fase de grupos. Los dirigidos por Eduardo Arce tienen el pase en sus manos, pero deben ganar sí o sí para avanzar. En estos momentos, están ubicados en el segundo lugar del Grupo C con dos unidades y una victoria sobre Marruecos los metería sin problemas a octavos de final.

El duelo entre México y Marruecos es el próximo sábado 4 de octubre en punto de las 14:00 horas. Al mismo tiempo, se está jugando el encuentro entre Brasil y España; ambas selecciones necesitan ganar y que México empate para mantenerse con vida en el certamen. El equipo tricolor enfrenta al equipo más poderoso del Grupo C.

Selección Mexicana
