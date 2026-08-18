Estos son los videojuegos más esperados que se estrenarán entre agosto y septiembre 2026

Agosto y septiembre del 2026 se perfilan como dos de los meses más interesantes e importantes respecto al lanzamiento de títulos a nivel mundial, motivo por el cual aquí conocerás cuáles son los videojuegos más destacados que se estrenaron, o estrenarán, durante estos días.

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El cierre del año se acerca con peligrosidad y las distintas empresas de videojuegos lo saben, por lo que tomaron la decisión de lanzar títulos realmente interesantes durante estos meses a fin de convencer a la comunidad de disfrutarlos y generar, con ello, ganancias económicas inigualables.

¿Cuáles son los videojuegos más esperados para agosto y septiembre?

Será durante el 18 de agosto que la PS5 y la Xbox Series estrene de forma oficial The Sinking City 2, mientras que dos días después, para las mismas consolas, aparecerá Mortal Shell 2, esto recordando que previamente se lanzaron Beast of Reincarnation y Marvel Tokon en los primeros días del mes.

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Preloading for The Sinking City 2 is now available on Steam!

PS5 Premium Edition follows on August 15, and Standard & Deluxe Editions on August 16.

On Xbox the install is already available.



Get ready! pic.twitter.com/i1syJzbUMx — The Sinking City 2 (@thesinkingcity) August 14, 2026

Agosto cerrará de gran forma con la llegada de videojuegos como Star Wars Zero Company y Captain Tsubasa 2 el 27 y 28, mientras que septiembre comenzará a tambor batiente con el arribo de The Blood of Dawnwalker y Valheim 1.0 + Deep North, programados para el 3 y el 9, respectivamente hablando.

Sin embargo, posiblemente los dos videojuegos más esperados de estos meses llegarán en el tramo final. Y es que, mientras los amantes de los superhéroes disfrutarán de Marvel’s Wolverine desde el 15 de septiembre, los fanáticos futboleros ya esperan el arribo del EA Sports FC 27 para el 25 del mismo mes.

¿Cuál es el juego más esperado para este año?

A pesar de que los videojuegos antes mencionados han llamado poderosamente la atención, la realidad es que ninguno de estos se asemeja con lo que ocurre con el GTA VI, considerado el más esperado del año que saldrá el próximo 19 de noviembre para la Xbox Series X|S y la PlayStation 5.