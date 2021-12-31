Así se vivió la Gran Final de la FUT Azteca eCup

Se llevó a cabo la primera edición de la FUT Azteca eCup. El 4 de diciembre de 2021, las instalaciones de TV Azteca fueron sede de la Final presencial del primer torneo Latinoamericano de FIFA 22, en el que participaron Argentina, Costa Rica, Colombia y México.

Junto con las televisoras TyC Sports de Argentina, Caracol de Colombia y Teletica de Costa Rica, se llevaron a cabo rondas eliminatorias. Cada país realizó un torneo local para conocer a su finalista.

Argentina se corona en la FUT Azteca eCup

En el evento presencial, el representante de Argentina, Franco Lazarte, logró coronarse como el primer Campeón del torneo. Se midió ante México en la Semifinal y Lazarte logró remontar un marcador de 2-0 para sellar su pase a la Gran Final.

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En la lucha por el título, Argentina enfrentó a Juan Sebastián Ortíz de Colombia, quien superó a Costa Rica en la antesala de la Final.

Tras un juego de muchos goles y grandes emociones narradas por Christian Martinoli, Carlos Guerrero, Jorge Campos, Zague, Omar Villarreal y Pablo De Rubens, Franco Lazarte venció a INF_Sebas por marcador de 5-4 para llevarse la Copa a Argentina.

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