Fue el luchador Místico por 10 años, no lo valoraron en el CMLL y hoy brilla con otro nombre en Estados Unidos

El luchador mexicano inició su carrera en el CMLL donde le dieron la oportunidad de portar el personaje de Místico, pero salió de la empresa al no ser valorado

Fue el luchador Místico por 10 años, no lo valoraron en el CMLL y hoy brilla con otro nombre en Estados Unidos
CMLL
Fue el luchador Místico por 10 años, no lo valoraron en el CMLL y hoy brilla con otro nombre en Estados Unidos
José Alejandro
Lucha Azteca
Dralístico fue el luchador que portó el nombre y la indumentaria de Místico durante 10 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), empresa en la que no lo dejaron brillar con el personaje, pues durante la década nunca pudo tener un duelo de apuestas. Este hecho orilló al luchador a abandonar su casa y buscar nuevos horizontes a tal grado de hoy brillar en Estados Unidos con AEW, la competencia de la WWE que compró a la Triple A por una enorme cifra .

El luchador reveló en el podcast de Luchando por tus Sueños que sus inicios en el deporte espectáculo fueron en el CMLL donde se le dio la oportunidad por primera vez. Debutó bajo el nombre de Dragon Lee, pero al poco tiempo sería el elegido de portar el personaje del último gran boom del pancracio: Místico, quien lamentó en redes sociales la muerte de Black Warrior .

Dralístico
@dralisticooficial
Dralístico portó el nombre de Místico durante 10 años en el CMLL, pero ahora brilla con luz propia en Estados Unidos

¿Por qué Dralístico portó el nombre de Místico?

Dralístico declaró que, tras la salida del primer Místico (Sin Cara) a la WWE, el CMLL buscó su reemplazo, ya que la empresa es dueña del nombre. Por ello, él fue el elegido de continuar con el legado, decisión que le fue impuesta por los altos mandos de la empresa mexicana.

El luchador portó la máscara del “Príncipe de Plata y Oro” durante más de 10 años, tiempo en el que ganó un sinfín de campeonatos, pero nunca lo dejaron brillar con luz propia y demostrar a los retractores que era el idóneo para el personaje, ya que el CMLL nunca le dio la oportunidad de consagrar su carrera con una lucha de apuestas.

Por lo anterior, Dralístico optó por dejar al CMLL, aunado a una serie de problemas que tuvo con la empresa que le generaron la salida de sus hermanos Rush y Dragon Lee que también son luchadores. Tras su salida el luchador tuvo que dejar el personaje de Místico y continuar su camino con uno propio.

El mexicano optó por llamarse Dralístico en su nueva etapa, una combinación de los nombres de los personajes que encarnó durante su carrera: Dragon Lee y Místico para continuar con su carrera en México con la Triple A, empresa rival del CMLL.

La llegada de Dralístico a una empresa de Estado Unidos

Dralístico llegó a AEW en noviembre de 2023 después de picar piedra en México, pues junto a su hermano Rush han conquistado el país norteamericano. El luchador mexicano tiene contrato hasta 2027 con la empresa de Estados Unidos que ha hecho convenio con el CMLL, por lo que se espera que muy pronto pise nuevamente la Arena México.

