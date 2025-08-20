¿Mr Iguana lucha siempre con la misma Yesca o tiene muchas Yescas?

Mr Iguana, luchador oriundo de Culiacán, Sinaloa, ha tenido semanas llenas de crecimiento y exposición con sus luchas en México, pero especialmente por su aparición en Smack Down y Raw, junto a su inseparable Yesca, su compañera de mil batallas.

La Yesca es una especie de mancuerna, de mascota o su second en el ring. La Yesca en un peluche de iguana que junto al propio luchador ha adquirido mucha fama.

Recientemente La Yesca tuvo un papel protagónico al aparecer en Triplemanía 33 y medirse ante Demonito la versión de marioneta de Finn Bálor.

A La Yesca se le visto en todas las arenas de México, en el extranjero, en RAW, Smack Down, WWE Super Show y más y la afición se cuestiona, si Mr Iguana tiene solo una Yesca o son muchas.

¿Cuántas Yescas tiene Mr Iguana?

Ante el cuestionamiento, Mr Iguana informó a Lucha Azteca que sólo existe una Yesca, solo una se presenta en los shows y acompaña a todos los viajes.

“Solo tengo una y es la misma Yesca desde siempre”, indicó Mr Iguana y agregó que “sí le ha dado su mantenimiento”.

Y es que por las luchas y viajes ha podido perder un poco de forma, por lo que sobre todo, le es insertado más ‘espuma’ para verse esponjosa y no aplanada.

Mr Iguana no tiene la intención de dejar descansar a esta Yesca y presentar otra, pues considera que la fórmula del éxito en su personaje es trabajar y darle a Yesca un rol en el ring.

¿Cuántas apariciones en el ring de WWE tiene Mr Iguana?

El luchador Mr Iguana, tendría hasta ahora 6 apariciones oficiales en WWE que comenzó desde Worlds Collide.

Sus apariciones continuaron con WWE Super Show en Ciudad de México y Monterrey. La siguiente aparición fue en Triplemanía que es considerado ya WWE al haber sido producida por WWE al mando de Undertaker, Shawn Michael y HHH.

Finalmente el lunes haciendo equipo con Dragon Lee, luchó en RAW la marca de los lunes de WWE.