WWE Survivor Series: Ver EN VIVO y GRATIS los resultados del evento de lucha libre, hoy sábado 29 de noviembre; lucha libre ONLINE

WWE encenderá la fiesta de la lucha libre en San Diego, California con el espectacular evento Survivor Series WarGames, donde este sábado 29 de noviembre en punto de las 18:00 hrs (CDMX), las grandes rivalidades llegan a su punto más importante. La lucha que más expectativa genera entre los amantes de este deporte es sin duda, el choque entre John Cena y Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental, un enfrentamiento cargado de orgullo, legado familiar, generaciones y una esperada sorpresa que los seguidores tienen como especulación: es el retorno de EDGE.

El camino a este enfrentamiento comenzó en Monday Night Raw, cuando Cena le quitó el título a Mysterio tras un reto inesperado. Ahora, la revancha se dará en un escenario perfecto: la ciudad natal de la familia Mysterio, donde Dominik buscará escribir una historia especial ante la leyenda de WWE. La pregunta domina el ambiente: ¿podrá “Dirty Dom” recuperar el cetro Intercontinental o será Cena quien extienda su reinado y cierre con broche de oro una exitosa carrera de 26 años?

Vaquer vs Nikki Bella, lucha por el Campeonato Mundial Femenino

La noche traerá más batallas de alto voltaje. Stephanie Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenino contra Nikki Bella, quien retorna decidida a demostrar que sigue siendo una de las figuras más importantes de la división. La traición de Bella dejó con alta pasión una rivalidad que ahora llegará a un punto decisivo.

Regresa WarGames y hay mucha expectativa

El caos se apoderará del escenario con dos combates de WarGames, una de las estructuras más implacables de WWE. En la lucha masculina, Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso unirán fuerzas para enfrentar a un equipo brutal: Brock Lesnar, Drew McIntyre, Logan Paul, Bron Breakker y Bronson Reed.

Esa fórmula de de poder, técnica, experiencia y juventud promete un choque vibrante que puede redefinir alianzas y rivalidades en este cierre de año 2025 en la WWE.

Más de WWE Survivor Series

En la rama femenil, AJ Lee, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e IYO SKY chocarán contra Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend, en una contienda marcada por traiciones, viejas heridas y alianzas forjadas bajo presión. El regreso de AJ Lee ha agregado un elemento impredecible que incrementa aún más la expectativa.

Survivor Series: WarGames promete una noche cargada de adrenalina, historias profundas y momentos que quedarán en la memoria de los aficionados. Con títulos en juego, rivalidades explosivas y el imponente formato WarGames, WWE prepara un cierre de año que ningún fan del deporte espectáculo querrá perderse.