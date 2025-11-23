Estas son las superestrellas que más han peleado durante el 2025 en WWE

El wrestling de WWE siempre ha sido un producto rentable en todos los sentidos. Y parte de edicha situación recae en la manera de construir discursos e historias alrededor de sus superestrellas. Sin embargo, todos saben que esto se sostiene por y para los luchadores, por ello resulta bastante interesante saber quiénes fueron los rostros que más aparecieron en el ring en este 2025.

Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay

Te puede interesar - ¿Cuánto gana Stephanie Vaquer en WWE?

Te puede interesar - ¿Hasta cuándo firmó Penta en WWE?

¿Quiénes son los luchadores que más aparecieron en la lona de WWE en el presente 2025?

Algunos podrían pensar que los campeones de la empresa son los que más aparecen en los encordados, sin embargo a veces ocurre todo lo contrario. Por ello la "talacha" la terminan haciendo otros perfiles, que en este caso viven sus historias particulares en lo que WWE les ha desarrollado en 2025. Y precisamente esto es lo que reporta la cuenta de Wrestle Seek.

4.- Stephanie Vaquer - 51 peleas

La campeona chilena vivió un año de ensueño en su debut dentro de la empresa, de NXT ascendió rápidamente al roster principal para participar de RAW. Por ello, tuvo múltiples apariciones en todas las presentaciones del año. Hasta este domingo 22 de noviembre de 2025, se contabilizan 51 peleas para ponerla como una de las estrellas femeninas más importantes del momento.

3.- Roxanne Perez - 62 peleas

La joven de 24 años en estos momentos forma parte de The Judgment Day y ante eso ha tenido combates en individual y en colectivo. Por ello, entra en el top3 de talentos con más conflictos dentro del ring del 2025. Muchos quieren verle brillar más en el ámbito individual, pues regularmente entrega buenas luchas.

2.- Penta Zero Miedo - 62 peleas

Justamente con la misma cantidad de peleas que Roxanne, una de las contrataciones más relevantes del año para WWE fue la del mexicano. En estos momentos ya tuvo de todo y parece que incursionarán un poco con los Lucha Brothers, aunque esto ocurriría del lado de AAA. Ante eso, se aseguran conflictos directos al lado de Rey Fénix y en las historias que están desarrollando con él en RAW.

1.- LA Knight - 64 peleas

Mientras que el caso más sonado es el del nacido en Maryland. Con 43 años, la gente le tiene en mucha estima, sin embargo no le han dado un desarrollo estelar. Por ello, sorprende que sea el hombre con más participaciones concretadas en el 2025. Muchos realmente esperan que le den mejores historias y rivalidades en el futuro inmediato, pues ha demostrado ser alguien que la gente quiere ver constantemente.