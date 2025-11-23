deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Estas son las superestrellas que más han peleado durante el 2025 en WWE

Aunque no todos están en el plano mega estelar de WWE, estos son los 4 talentos que más veces se subieron al ring en este 2025. Son dos hombres y dos mujeres.

superestrellas-mas-han-peleado-wwe-2025-pb-notas
Crédito: Instagram/@wwe
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

El wrestling de WWE siempre ha sido un producto rentable en todos los sentidos. Y parte de edicha situación recae en la manera de construir discursos e historias alrededor de sus superestrellas. Sin embargo, todos saben que esto se sostiene por y para los luchadores, por ello resulta bastante interesante saber quiénes fueron los rostros que más aparecieron en el ring en este 2025.

Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay

Te puede interesar - ¿Cuánto gana Stephanie Vaquer en WWE?

Te puede interesar - ¿Hasta cuándo firmó Penta en WWE?

¿Quiénes son los luchadores que más aparecieron en la lona de WWE en el presente 2025?

Algunos podrían pensar que los campeones de la empresa son los que más aparecen en los encordados, sin embargo a veces ocurre todo lo contrario. Por ello la "talacha" la terminan haciendo otros perfiles, que en este caso viven sus historias particulares en lo que WWE les ha desarrollado en 2025. Y precisamente esto es lo que reporta la cuenta de Wrestle Seek.

4.- Stephanie Vaquer - 51 peleas

La campeona chilena vivió un año de ensueño en su debut dentro de la empresa, de NXT ascendió rápidamente al roster principal para participar de RAW. Por ello, tuvo múltiples apariciones en todas las presentaciones del año. Hasta este domingo 22 de noviembre de 2025, se contabilizan 51 peleas para ponerla como una de las estrellas femeninas más importantes del momento.

3.- Roxanne Perez - 62 peleas

La joven de 24 años en estos momentos forma parte de The Judgment Day y ante eso ha tenido combates en individual y en colectivo. Por ello, entra en el top3 de talentos con más conflictos dentro del ring del 2025. Muchos quieren verle brillar más en el ámbito individual, pues regularmente entrega buenas luchas.

@bofo_leo 8 cosas que quizás no sabías de Roxanne Pérez #WWE ♬ sonido original - Bofo Leo

2.- Penta Zero Miedo - 62 peleas

Justamente con la misma cantidad de peleas que Roxanne, una de las contrataciones más relevantes del año para WWE fue la del mexicano. En estos momentos ya tuvo de todo y parece que incursionarán un poco con los Lucha Brothers, aunque esto ocurriría del lado de AAA. Ante eso, se aseguran conflictos directos al lado de Rey Fénix y en las historias que están desarrollando con él en RAW.

1.- LA Knight - 64 peleas

Mientras que el caso más sonado es el del nacido en Maryland. Con 43 años, la gente le tiene en mucha estima, sin embargo no le han dado un desarrollo estelar. Por ello, sorprende que sea el hombre con más participaciones concretadas en el 2025. Muchos realmente esperan que le den mejores historias y rivalidades en el futuro inmediato, pues ha demostrado ser alguien que la gente quiere ver constantemente.

@netflixes LA Knight y sus mensajes claros 📷 en todos los sentidos (saludos a Drew McIntyre) #wweonnetflix #smackdown #QueVer ♬ sonido original - Netflix España

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×