¿Qué es de Mil Máscaras, leyenda de la lucha libre? Esta es su nueva faceta fuera de los encordados

Mil Máscaras es una de las últimas leyendas de la lucha libre mexicana que está en activo, pues todavía no se retira oficialmente de los encordados, pese a que tiene bastante tiempo que no se sube al cuadrilátero a sus 83 años. No obstante, el gladiador sigue llamando la atención y ahora en una nueva faceta, como la es la de L.A Park con su nuevo nombre .

Mr. Personalidad actualmente acude a meet and great de la lucha libre, con la finalidad de mantenerse vigente, vender sus productos y convivir con la afición. Asimismo, la leyenda viviente imparte conferencias en universidades. Conoce el día que Mil Máscaras arremetió contra Canek .

Mr. Personalidad se dedica a ofrecer conferencias en universidades y a participar en meet and greet

“Doy conferencias de Teología, Filosofía, Literatura, Arqueología, Física Cuántica Relativista e Historia del Mundo en universidades. Ya hasta ni me quiere, dicen que sé más que los maestros”, mencionó durante una convivencia con aficionados para el canal Espartax Oficial.

¿Quién es Mil Máscaras, leyenda de la lucha libre?

Mil Máscaras es considerado una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana, junto a El Santo y Blue Demon. Debutó en 1964 con apenas 22 años, sin pensar en toda la trascendencia que iba a tener con más de 50 años de trayectoria.

Mr. Personalidad basó su popularidad en la pantalla grande al participar en 17 películas y luchar en grandes partes del mundo, dejando en alto el nombre de México.

El luchador también destaca por los diseños de sus máscaras, pero la original es la que tiene un significado en especial, pues en la parte superior tiene franjas que representan los 5 continentes, en los cuales llegó a luchar.

Cabe destacar que Mil Máscaras es una persona preparada y estudiosa y, pese a que no se tiene información acerca de su nivel de estudios por el sigilo de su profesión, sus compañeros de profesión lo catalogan como letrado y culto.