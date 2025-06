Xabi Alonso: ¿cuál es el nivel de estudios del entrenador del Real Madrid?

Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid después de la salida de Carlo Ancelotti para dirigir la Selección de Brasil. El español ya debutó con los merengues en un torneo oficial, como lo es el Mundial de Clubes, justa en la que eliminaron al Pachuca tras vencerlos 3-1 . El campeón del mundo cuenta con su Licencia UEFA Pro para dirigir equipos Top de Europa, pero lo que muy poco se sabe de él es que tiene un nivel de estudios universitarios.

De acuerdo con el Diario AS, el técnico español, quien ya fue campeón como entrenador , comenzó a estudiar Ingeniería Técnica Industrial, pero al poco tiempo la dejó, ya que no le apasionaba del todo. Se decidió por Empresariales, la misma que cursó su compañero de selección Cesc Fábregas, aunque no la terminó porque su carrera como futbolista comenzó a trascender y ya no le dio tiempo de continuar. Pese a ello, duró 3 años.

@xabialonso Xabi Alonso, campeón de la Bundesliga, tiene un nivel de estudios superior al cursar la universidad

El exjugador del Real Madrid y Bayer Múnich se une a la lista de jugadores que cursaron una carrera universitaria, pero no la concluyeron, debido a que el futbol les consumió el tiempo y su estilo de vida, pues al destacar en el deporte hace más complicado que puedan acudir a espacios públicos. Aunque hubo otros que compaginaron su carrera con el estudio y se graduaron.

¿Cuál es la trayectoria de Xabi Alonso como entrenador?

Después de colgar los botines en 2017, Xabi Alonso decidió seguir ligado al futbol y comenzó su carrera como entrenador un año después, cuando Real Madrid le dio la oportunidad de dirigir al equipo Infantil A. Después de ello tomó el mando del Sanse, equipo B de la Real Sociedad, al que ascendió por primera vez en su historia en la Temporada 2020-2021.

La carrera del español en los banquillos despuntó cuando llegó al Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga de manera invicta, pues sumó 35 partidos sin conocer la derrota tanto en la liga local como en los torneos europeos. Después de anunciar su salida del conjunto alemán, Alonso tomó las riendas del Real Madrid, escuadra con la que espera hacer historia ahora en la faceta de entrenador.