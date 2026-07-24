Xolos de Tijuana vs Club León: qué dicen las apuestas y simulaciones del partido de HOY 24 de julio

Los Xolos de Tijuana reciben al Club León en uno de los encuentros que abre la Jornada 2 del Apertura 2026. Las casas de apuestas ya tienen un favorito para este compromiso y una simulación de inteligencia artificial anticipa un partido con varias opciones de gol en el Estadio Caliente.

El Club Tijuana llega con confianza tras vencer 3-1 a Tigres en la Fecha 1 y buscará mantener el paso perfecto como local. León, por su parte, necesita reaccionar luego de caer 3-2 frente al Atlas en su debut.

Gilberto Mora tendrá nuevo compañero en Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

Apuestas Xolos de Tijuana vs Club León: quién es favorito para ganar hoy

Las cuotas de una de las principales casas de apuestas colocan a Xolos como favorito para quedarse con la victoria. Estas son las cuotas:

Victoria de Xolos: paga 1.98

Empate: paga 3.65

Victoria de León: paga 3.65

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El mercado de goles también espera un partido abierto. La opción de “más de 2.5 goles” aparece con una cuota de 1.67, mientras que el “menos de 2.5 goles” paga 2.20.

Además, el mercado de ambos equipos anotan favorece el "Sí", con una cuota de 1.61, frente al 2.32 del "No".

|MEXSPORT

Simulación Xolos vs León: así terminaría el partido según la IA

Tomando en cuenta el rendimiento reciente de ambos equipos, la fortaleza de Xolos como local, el historial inmediato entre ambos clubes y las probabilidades implícitas de las apuestas, la simulación de la IA proyecta un encuentro favorable para los fronterizos. Probabilidades estimadas por ChatGPT:

Resultado simulado: Xolos 2-1 León

Xolos 2-1 León Victoria de Xolos: 49%

49% Empate: 27%

27% Victoria de León: 24%

during the 13th round match between Leon and Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nou Camp Stadium, on April 04, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/MEXSPORT

¿A qué hora juegan Xolos de Tijuana vs León hoy?

El partido entre Club Tijuana y Club León se disputará este viernes 24 de julio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Caliente, como parte de la Jornada 2 del Apertura 2026.

Tijuana busca seguir ganando y León quiere recuperarse. Los antecedentes recientes favorecen al conjunto fronterizo, que acumula seis partidos sin perder frente a La Fiera y ganó los dos enfrentamientos más recientes por marcadores de 5-0 y 3-0.

