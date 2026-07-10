Xolos de Tijuana vs El Salvador: Horario del partido amistoso HOY viernes 10 de julio

Mientras los reflectores internacionales se posan sobre el Mundial 2026™, la actividad de los clubes y las selecciones centroamericanas no se detiene en territorio estadounidense. Hoy viernes 10 de julio, el conjunto de los Xolos de Tijuana mide fuerzas ante la selección nacional de El Salvador en un duelo amistoso.

Para los aficionados que deseen seguir de cerca el desarrollo de este compromiso, el silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas (tiempo de Los Ángeles), lo que se traduce en las 12:00 horas (tiempo de El Salvador) y las 12:00 horas (tiempo del centro de México). El cotejo tendrá lugar en las instalaciones del Track & Field Stadium de Los Ángeles, California. Cabe destacar que, por disposición de ambos cuerpos técnicos, el partido se disputará estrictamente a puerta cerrada, sirviendo como un ensayo meramente táctico.

Ensayo en la era del 'Loco' Abreu

Para los Xolos, este enfrentamiento representa el colofón de su gira de preparación por la Costa Oeste. Bajo la dirección técnica de Sebastián "El Loco" Abreu, la escuadra tijuanense afina las piezas de cara al inminente arranque del torneo local en el Estadio Caliente.

Xolos viene de plasmar buenas sensaciones futbolísticas en suelo californiano tras ganar al San José Earthquakes por marcador de 2-1. El timonel charrúa ha echado mano de un plantel alternativo y juvenil debido a la ausencia de elementos que se encuentran disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™, como lo fue Gilberto Mora.

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La Selecta busca afinar el aparato táctico

Por su parte, la escuadra de la Selecta, comandada estratégicamente por el colombiano Hernán Darío "El Bolillo" Gómez, pondrá punto final a una intensa concentración de 17 días que incluyó microciclos en San Salvador y trabajo de alto rendimiento en Los Ángeles.

