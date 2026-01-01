Yael Padilla no rindió como se esperaba y este es el “castigo” recibido en 2026

El 2026 arrancó con señales claras de que no todos los jóvenes de Chivas lograron aprovechar las oportunidades que se les presentaron. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Yael Padilla, quien puede llegar a salir del Guadalajara , un futbolista que hasta hace poco era considerado una de las grandes apuestas a futuro del club, pero al que la falta de minutos en el Apertura 2025 le pasó factura en el mercado.

Según la más reciente actualización de Transfermarkt, el valor del extremo rojiblanco descendió de los 2 millones de euros a €1,800,000, una baja que, si bien no parece significativa, evidencia la actualidad del jugador. Mientras que otros futbolistas de Guadalajara tuvieron un incremento en su cotización de la mano de Gabriel Milito, Padilla tuvo el efecto contrario.

|Instagram @yaelonsan

¿Por qué bajó el precio de Yael Padilla?

El principal factor detrás de esta caída está directamente ligado a su escasa participación con el primer equipo. Bajo la conducción de Milito, el juvenil prácticamente no tuvo continuidad en el Apertura 2025: apenas sumó dos apariciones, sin goles ni asistencias, y solo disputó un porcentaje mínimo de los minutos posibles (2%).

TE PUEDE INTERESAR:



Padilla nunca fue titular y quedó relegado en la rotación ofensiva, incluso cuando el calendario exigía alternativas. De todas formas, es importante mencionar su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, algo que influyó en su preparación y condicionó su temporada.

Padilla regresó tarde a la pretemporada y le costó encontrar ritmo competitivo. Con el paso de las jornadas, el futbolista no logró impresionar al cuerpo técnico, lo que lo condenó a ver la mayoría de encuentros desde la banca. Por este motivo, diversos reportes indican que es uno de los principales candidatos a dejar Guadalajara en este mercado.