Zeki Çelik: de pasar desapercibido en Turquía a triunfar en Italia con la Roma

En Turquía todos conocen al Fenerbahce y al Galatasaray. Estos dos gigantes siempre compiten por todos los trofeos, y aunque ocurren excepciones, los grandes referentes nacionales también salen de sus filas. Sin embargo, de un equipo llamado Bursaspor surgió uno de los grandes referentes de la zaga turca en el presente. Todo esto a pesar de que muchos no creían en la capacidad de... Zeki Çelik.

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¿Quién es Zeki Çelik, referente de la selección de Turquía?

En ocasiones se debe mostrar más que otros, pues tus raíces juegan un papel de peso para las personas que seleccionan/eligen al talento dentro del mundo del futbol. Sin embargo, cuando un futbolista tiene calidad… eso destaca más temprano que tarde. Esa es la historia de Zeki Çelik, quien salió de Turquía para ser valorado como un referente internacional.

Con prácticamente 21 años salió al Lille de Francia, después de hacer toda su carrera en el balompié de su país. En esos momentos no se le tenía mucha fe, pero justamente en la temporada 2020-21 consiguió el trofeo con el club francés… siendo uno de los pilares de la parte baja en ese año de gloria.

Por ello, aún con muchos detractores, dio el salto a la Roma en el 2022, esto para ser dirigido por José Mourinho, Claudio Ranieri y Gian Piero Gasperini. Todo esto ganándose el respeto de los 3 monstruos de los banquillos, quienes le tienen como un elemento base para los objetivos de los romanos.

¿Cómo ha sido la carrera de Zeki Çelik con la selección de Turquía?

Aunque muchos dudaban de él, hizo básicamente todo el proceso con las selecciones menores y desde su primera convocatoria con los turcos en 2018, no ha soltado su rol como referente. Acumulando 60 encuentros y más de 4200 minutos con el seleccionado mayor, hoy es uno de los grandes nombres del equipo turco que buscará sorprender en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un entorno donde comparte vestuario con gente como Hakan Calhanoglu y Arda Guler, se espera que Turquía brille tras 24 años de ausencia, cuando en Corea-Japón consiguieron un legendario tercer lugar. Y buscarán alcanzar la gloria en el Grupo D, donde jugarán ante Australia, Paraguay y los Estados Unidos.