¡La cifra sigue aumentando! Pérdidas millonarias por bloqueos en autopistas y carreteras de Puebla

A más de dos días de bloqueo en la autopista México-Puebla, Arco Norte y en la carretera Tlaxco-Tejocotal, los cierres han provocado pérdidas millonarias al autotransporte de carga.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez, las pérdidas equivalen a 10 mil millones de pesos, y mientras pasen los minutos y las horas, la cifra seguirá aumentando.

Además, agregó que se estima que son aproximadamente 10 mil toneladas de alimentos perecederos que se quedaron dentro de los refrigeradores de los tractocamiones, los cuales solamente contaban con combustible suficiente para enfriar los productos por 24 horas.

Hasta el día de hoy, jueves 8 de agosto, se tienen contabilizados 100 mil camiones que han resultado afectados por los bloqueados en las autopistas y carreteras mencionadas.

#AlertaVialFIA | Ejidatarios vuelven a cerrar la México - Puebla.



Sólo permitieron el acceso durante hora y media, luego de 48 horas de #bloqueo. pic.twitter.com/gE1SnxhLld — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2024

¿Qué dijo AMLO sobre el cierre que mantienen los ejidatarios en las autopistas y carreteras?

Durante la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los ejidatarios que mantienen los cierres en las autopistas y carreteras de Puebla y dijo que los servidores públicos no pueden pagar más de lo que se establece en los avalúos. Además, exhortó a los campesinos a que no se dejen manipular por los abogados, quienes, según el mandatario, son los que no están de acuerdo con el pago de las tierras.

El presidente @lopezobrador_ dijo que el cierre que mantienen ejidatarios en las carreteras libre y autopista de México a Puebla es porque sus abogados no están de acuerdo con el pago por sus tierras

¿Por qué los ejidatarios bloquearon autopistas y carreteras?

Los ejidatarios que mantienen cerrada la circulación en diferentes autopistas y carreteras de Puebla exigen al gobierno el pago de sus tierras que fueron utilizadas para la construcción de vías de comunicación hace poco más de ocho años.

El cierre de las vialidades se da como resultado del descontento de los ejidatarios al no llegar a un acuerdo con las autoridades, pues en un inicio, la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) había ofrecido un convenio de liquidación económica con un avalúo catastral de 350,075 pesos por metro cuadrado, sin embargo, después cambió la oferta y la redujo a 250,600 pesos, lo que generó la inconformidad de los ejidatarios.