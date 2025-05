Dictan 170 años de cárcel para feminicidas de la niña Fátima, cinco años después: “Sí existen las penas máximas”

Cinco años después del feminicidio de Fátima Cecilia Aldrighetti, las autoridades mexicanas han dictado una sentencia ejemplar: 170 años de prisión para los responsables del atroz crimen que conmocionó al país en febrero de 2020.

La pequeña Fátima, de apenas 7 años, fue secuestrada el martes 11 de febrero de 2020 al exterior de su escuela primaria, el Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Era aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando una mujer se la llevó de la mano, aprovechando que la menor esperaba sola a sus padres, quienes se retrasaron unos minutos.

Cuatro días después, el 15 de febrero, su cuerpo fue hallado dentro de un costal en un terreno baldío. La noticia sacudió a México y desató protestas, exigencias de justicia y críticas hacia las instituciones por la falta de protocolos efectivos para proteger a la infancia.

Sentencia histórica: 125 años para cada uno

Este 2025, tras un largo y doloroso proceso judicial, se dio a conocer que los dos feminicidas fueron condenados a 170 años de prisión, al considerar otros delitos como secuestro agravado y abuso sexual.

La noticia fue recibida con alivio y también con dolor por la familia de Fátima. Sonia López, tía de la menor, declaró en entrevista para el equipo de Hechos AM:

“¿125 años? Es lo mínimamente justo. Un mensaje a todas aquellas personas que se atrevan a agredir a los niños. Que sí existen las penas máximas, que sí existen las sentencias justas para que no vuelvan a hacer daño.”

“Nada nos devuelve a Fátima”

Aunque la sentencia representa un paso hacia la justicia, para la familia de Fátima, el dolor permanece.

“Nada nos devuelve a Fátima. El dolor sigue ahí y esto no repara en ningún sentido la ausencia que nos causa el no tener a nuestra pequeña. Pero sí alienta a creer que, aunque no pudimos salvarla a ella, esto va a ser un precedente que salvará otras vidas.”

Sonia López también criticó la revictimización que sufren las familias durante los procesos judiciales en México y la falta de medidas preventivas por parte del Estado.

“Es ridículo que hayamos tardado cinco años en que solamente se reconociera lo que ya sabíamos: que eran culpables.”

“Ya lo sabían y no hicieron nada para prevenir esta situación. Se sigue sin prevenir. Le hablo a la sociedad: en las instituciones solo trabajan si exigimos nuestros derechos y alzamos la voz”, señaló.

Sonia López, tía de Fátima, habló con Hechos AM tras la sentencia a los feminicidas de su sobrina

Una niña valiente que tocó millones de vidas

Fátima no solo se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia infantil, sino que su caso despertó la conciencia colectiva en torno a la necesidad de proteger a la niñez en México.

“Fátima era una niña muy valiente. Su voz y su vida han tocado a millones de personas. Nos ha hecho entender que no podemos flaquear en esta búsqueda de justicia”, dijo su tía.

El caso de Fátima evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de protección a menores y garantizar justicia sin revictimización. La sentencia, aunque histórica, llega tras años de lucha, desgaste emocional y silencio institucional.

“Sí existen las penas máximas”, repite la familia como eco de justicia, como advertencia y como esperanza para que otros niños nunca pasen por lo que vivió Fátima.