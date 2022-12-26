México cerrará el 2022 con finanzas públicas sanas: AMLO
El presidente AMLO dijo durante la mañanera del 26 de diciembre que México cerrará el 2022 con finanzas públicas sanas y espera aumento salarial para el 2023.
En la mañanera del 26 de diciembre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que su gobierno cerrará bien el año 2022 con finanzas públicas sanas y sin deudas, por lo que espera que el próximo año sea mejor y haya un incremento en los programas sociales.
"Avanzamos bien. Vamos sacando al país del atraso y tenemos finanzas públicas sanas, aumentaron los salarios y el empleo. Tenemos más producción de alimentos y de energéticos".
AMLO dijo que aunque la inflación aumentó, también hubo un incremento del 68 por ciento al salario mínimo y estima que el próximo año se incremente un 20 por ciento más. Explicó que el aumento en la inflación se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Tenemos que fortalecer nuestra identidad, nuestras raíces. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/LvwzUszckY— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 26, 2022
“Vamos bien y vamos a estar pendientes de la inflación, vamos a seguir tomando medidas para que la canasta básica de 24 productos no aumente”.
También agradeció durante la mañanera el apoyo tanto de industriales como de empresarios y comerciantes que "siguen creyendo en México e invirtiendo".
AMLO asegura que aumentarán todas las pensiones de Bienestar
El presidente AMLO aseguró que debido a las buenas finanzas de este 2022, para el 2023 se aumentarán las pensiones del programa Bienestar y todas las becas de programas sociales.
“Finanzas sanas y va a ser mejor el año próximo, porque todas las pensiones del Bienestar va haber aumento. Vamos a empezar el año con un aumento de 25 por ciento en las pensiones y así en todos los programas sociales”.
Respecto a los programas sociales indicó que ya se tiene un presupuesto para el 2023 con el objetivo de apoyar a los campesinos de Sembrando Vidas.
“Ya tenemos el presupuesto para todos los que trabajan en Sembrando Vida, que son 450 mil campesinos: ¡aproximadamente 30 mil millones de pesos!", indicó.
AMLO aseveró que también hay presupuesto para infraestructura y obras públicas como para que empiece a operar Dos Bocas, habilitar refinerías, exploración de petróleo, para proyectos de CFE y para el Tren Maya, esta última obra, dijo, se inaugurará en diciembre del próximo año.