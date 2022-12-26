México cerrará el 2022 con finanzas públicas sanas: AMLO

En la mañanera del 26 de diciembre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que su gobierno cerrará bien el año 2022 con finanzas públicas sanas y sin deudas, por lo que espera que el próximo año sea mejor y haya un incremento en los programas sociales.

"Avanzamos bien. Vamos sacando al país del atraso y tenemos finanzas públicas sanas, aumentaron los salarios y el empleo. Tenemos más producción de alimentos y de energéticos".

AMLO dijo que aunque la inflación aumentó, también hubo un incremento del 68 por ciento al salario mínimo y estima que el próximo año se incremente un 20 por ciento más. Explicó que el aumento en la inflación se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tenemos que fortalecer nuestra identidad, nuestras raíces. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/LvwzUszckY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 26, 2022

“Vamos bien y vamos a estar pendientes de la inflación, vamos a seguir tomando medidas para que la canasta básica de 24 productos no aumente”.

También agradeció durante la mañanera el apoyo tanto de industriales como de empresarios y comerciantes que "siguen creyendo en México e invirtiendo".

AMLO asegura que aumentarán todas las pensiones de Bienestar

El presidente AMLO aseguró que debido a las buenas finanzas de este 2022, para el 2023 se aumentarán las pensiones del programa Bienestar y todas las becas de programas sociales.

“Finanzas sanas y va a ser mejor el año próximo, porque todas las pensiones del Bienestar va haber aumento. Vamos a empezar el año con un aumento de 25 por ciento en las pensiones y así en todos los programas sociales”.

Respecto a los programas sociales indicó que ya se tiene un presupuesto para el 2023 con el objetivo de apoyar a los campesinos de Sembrando Vidas.

“Ya tenemos el presupuesto para todos los que trabajan en Sembrando Vida, que son 450 mil campesinos: ¡aproximadamente 30 mil millones de pesos!", indicó.

AMLO aseveró que también hay presupuesto para infraestructura y obras públicas como para que empiece a operar Dos Bocas, habilitar refinerías, exploración de petróleo, para proyectos de CFE y para el Tren Maya, esta última obra, dijo, se inaugurará en diciembre del próximo año.

