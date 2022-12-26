¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 26 de diciembre

Este 26 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló en la mañanera sobre el plan para ayudar a las personas que sufren las bajas temperaturas en el norte del país, así como el caso de la ministra Yasmín Esquivel; este es el resumen de la conferencia transmitida desde Palacio Nacional en la capital del país.

La mañanera del 26 de diciembre inició con un reportero preguntando sobre el documental “A plena Luz: El caso Narvarte”, que dio pie para que AMLO hablara sobre los medios de comunicación y la corrupción durante otros sexenios, luego de que varios periodistas firmaran una petición para evitar ataques en su contra, asegurando que "las emanaciones de odio hacia periodistas, se incuban desde Palacio Nacional".

"Los medios de información que están en contra de nosotros hablando que no se permite la Libertad de Expresión, fueron convocados por Felipe Calderon y les pidió que guardaran silencio sobre atrocidades".

#ConferenciaPresidente | Lunes 26 de diciembre de 2022. https://t.co/zTb9zB6hpF — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 26, 2022

Posteriormente mostró una fotografía donde aparecían varios periodistas que asistieron al acto Iniciativa México, de Calderón, a la que AMLO llamó “pacto de silencio”.

Plan para federalizar el sistema de salud

El presidente habló sobre el plan para federalizar el sistema de salud en el país y convertirlo en uno de los mejores sectores a nivel global.

“El propósito para el siguiente año es que tengamos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, que no falten medicamentos, que no falten médicos”.

Próximo presidente debería seguir con la mañanera

En el resumen de la mañanera del 26 de diciembre, el presidente AMLO exhortó a que el próximo presidente continué con la conferencia matutina para mantener al pueblo informado.

“Tiene que haber un medio de información, que si es en la mañana, pues bien, si es en la tarde o cada dos días, pero hay que estar informado y hacer valer el derecho de réplica uno quedarse callados para garantizar la libertad plena”.

Caso Yasmín Esquivel

Sobre el caso de ministra Yasmín Esquivel, quien está acusada de plagiar su tesis, el presidente indicó que Esquivel pidió a la UNAM realizar una investigación, acción que AMLO apoya.

Añadió que el “ataque” contra la ministra es un intento de golpear a su gobierno porque consideran que ella es su candidata.

“¿Por qué suponen que la licenciada Yasmín Esquivel es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al poder Judicial cuando todos estaban en contra de la reforma eléctrica".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respaldó que la #UNAM investigue el presunto plagio de una tesis que cometió la ministra Yasmín Esquivel quien aspira a la presidencia de la Suprema Corte que se renueva este 2 de enero pic.twitter.com/iXIM4evjLD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 26, 2022

Plan DN-III en estados del norte del país por frío

El presidente informó que desde el fin de semana se activó el plan DN-III para apoyar a los estados del norte del país que atraviesa bajas temperaturas extremas.

“El Ejército implementó el plan DN-III, se está actuando, entregando cobijas, para los que tienen que trabajar temprano, se les está entregando café caliente, pan, hay un despliegue de las fuerzas armadas”, comentó AMLO.

Avance del Tren Maya y compra de Uxmal

AMLO aseveró que la construcción del Tren Maya va en tiempo y forma porque ya se resolvieron los problemas legales, por lo que se inaugurará en diciembre del próximo año

“Va muy bien la construcción del Tren Maya y sí vamos a inaugurarlo el próximo año”. Dijo que las pruebas comenzarán en julio próximo.

De igual forma aseguró que entre los próximos proyectos turísticos del gobierno federal está la compra de Uxmal. También exhortó a visitar las Islas Marías.

“Estamos a punto de comprar los terrenos de Uxmal porque es una zona arqueológica importantísima pero la escritura es privada”.

Cierre de año

En la mañanera de 26 de diciembre, AMLO aseguró que su gobierno cerrará de forma positiva el año 2022, con finanzas sanas y sin deudas.

"Avanzamos bien. Vamos sacando al país del atraso y tenemos finanzas públicas sanas, aumentaron los salarios y el empleo. Tenemos más producción de alimentos y de energéticos".

AMLO habla sobre historia prehispánica

En la conferencia mañanera del 26 de diciembre, AMLO habló sobre historia prehispánica, donde dijo que hace falta difundir más sobre el pesado de nuestros país.

