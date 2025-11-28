¡Tragedia sin fin! Aumenta cifra de muertos por incendio más mortífero en Hong Kong desde 1948

El último balance sobre el incendio en Hong Kong, sitúa la cifra de muertos en al menos 94 personas, tras el siniestro que arrasó el complejo de viviendas Wang Fuk Court en Tai Po. Este incendio, considerado el más mortífero ocurrido en Hong Kong desde 1948, ocurrió en un complejo de ocho torres que se encontraba en obras de renovación y estaba cubierto con andamios de bambú y malla verde. Los servicios de emergencia han proporcionado varios balances a medida que avanzan las operaciones:



79 personas fallecieron en el lugar, según el Subjefe de Ambulancias, Lam Cheuk-Ho .

fallecieron en el lugar, según el . Lamentablemente, también se confirmó la muerte de un bombero.

En total, los bomberos atendieron a 155 heridos.

A pesar de que la operación de extinción de incendios estaba "casi terminada", el Subdirector de Servicios de Bomberos, Derek Armstrong Chan, informó que la operación de búsqueda y rescate debe continuar en las 25 unidades restantes que solicitaron asistencia. Hasta la madrugada del jueves, 279 personas estaban registradas como desaparecidas, una cifra que no se había actualizado en más de 24 horas.

Negligencia agrava la tragedia en Hong Kong

La investigación policial apunta a la negligencia grave como causa principal de la magnitud del desastre. La rápida propagación del fuego fue una dificultad particular, facilitada por los andamios inseguros y materiales de espuma utilizados durante las labores de mantenimiento. Los escombros y los andamios que caían de los pisos superiores dificultaron enormemente el acceso de los vehículos de emergencia.

En respuesta a la tragedia, la policía arrestó a dos directores y a un consultor de ingeniería de Prestige Construction, la empresa contratada para realizar el mantenimiento de los edificios. Estos individuos son sospechosos de homicidio involuntario por utilizar materiales inseguros. El gobierno confiscó documentos de licitación, computadoras y teléfonos móviles en una redada en la oficina de la compañía.

Esperanza y respuesta política ante el incendio en Hong Kong

En medio de la desalentadora cifra de muertos por el incendio en Hong Kong, el rescate de un sobreviviente ofreció un punto de esperanza: un hombre fue rescatado con vida desde el piso 16 de la torre Wang Tai, 24 horas después del inicio del siniestro, en lo que fue considerado un "milagro en Tai Po".

Además, la comunidad demostró una fuerte solidaridad, con voluntarios y trabajadores de protección animal rescatando docenas de gatos y entre siete y ocho perros de la propiedad.A nivel político, la tragedia, vista como una prueba del control de Beijing sobre la región semiautónoma, provocó una respuesta rápida.

El presidente de China, Xi Jinping, instó a realizar "todos los esfuerzos posibles" para minimizar las víctimas y las pérdidas. Funcionarios del gobierno central afirmaron que seguirán apoyando plenamente al gobierno de Hong Kong en las labores de rescate y recuperación.