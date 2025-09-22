VIDEO: Así fue el desplome de la avioneta donde viajaba la conductora Débora Estrella en Nuevo León

Tras confirmarse la lamentable muerte de la periodista y conductora Débora Estrella la tarde del 20 de septiembre, mientras viajaba en una avioneta, el gremio periodístico expresó su pesar por la noticia.

En redes sociales también comenzó a circular un video que muestra cómo la aeronave tipo Cessna se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León, pero ¿qué más han dicho las autoridades?

Conductora Débora Estrella muere en García, Nuevo León

Primeros reportes indican que, la avioneta con matrícula XB-BGH, propiedad del Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey (CEAM), realizaba prácticas de vuelo. A bordo viajaban Débora y el piloto profesional Bryan Ballesteros Argueta, quien también perdió la vida en el siniestro.

Por circunstancias desconocidas, el desplome ocurrió alrededor de las 18:50 horas, en la zona conocida como Laderas-Riberas del Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a la aeronave sobrevolar a baja altura, mientras un helicóptero Bell 429 se encuentra en la misma zona.

Segundos después, la aeronave pierde estabilidad, desciende de manera abrupta y se estrella en la zona industrial, generando un fuerte estruendo que alarmó a trabajadores del área. Segundos después, el helicóptero se acerca a la unidad siniestrada y desciende de igual forma.

¿Quién era Débora Estrella?

Originaria de Monterrey, Nuevo León, la periodista se formó como abogada en el Tecnológico de Monterrey, aunque rápidamente encontró su verdadera pasión frente a las cámaras.

Su carisma y profesionalismo le abrieron camino en la televisión nacional, integrándose a Fuerza Informativa Azteca, donde condujo espacios de noticias como Hechos AM, además de trabajar en otros medios de gran relevancia como Milenio Televisión, donde encabezó el telediario matutino.

Minutos antes del accidente, Débora subió a Instagram una imagen de la avioneta en la que viajaría con la leyenda “Adivinen qué”, sin saber que sería la misma que terminaría desplomándose.

Horas después, la televisora donde trabajaba, confirmó su fallecimiento con un mensaje de duelo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La Fiscalía estatal y autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del desplome. Una de las líneas de análisis será la posible interacción entre el helicóptero que aparece en el video y la avioneta accidentada