¡38 años de prisión! Sentencian a Alejandro “N” por agresión a Sandra Paola

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Alejandro “N”, violento agresor de Sandra Paola, se quedará en la cárcel 38 años.

Agresor de Sandra Paola fue sentenciado a 38 años de cárcel

El 4 de febrero del año 2023, Sandra Paola fue brutalmente golpeada por su exesposo, casi hasta la muerte; los hechos ocurrieron en su casa, en la colonia Santa Ana Tepetitlán.

Tras un año y ocho meses de lucha, finalmente se hizo justicia para Sandra Paola, tras llevarse a cabo la audiencia de individualización de la pena en contra de Alejandro “N” en el centro de justicia para las mujeres. De manera unánime, las tres juezas que llevaron el caso lo encontraron culpable dictando su sentencia.

“El tribunal que conoció de esta causa consideró que la pena que deberá compurgar el ya sentenciado será por 38 años, 11 meses y 16 días. Eso por lo que ve a los delitos de tentativa de feminicidio y robo calificado. También se habló de la reparación del daño, se estableció una cantidad.

“Se consideró que la reparación del daño fuera integral, abarcando todas las cuestiones, físicas, morales o impedimentos que pueda tener para hacer una vida como anterior la hacía”, explicó la abogada Marisol Navarro.

Sandra Paola, motivada a continuar con su vida tras sentencia de 38 años de Alejandro ‘N’

El rostro de Sandra Paola, tras salir del centro de justicia para las mujeres, decía más que mil palabras, la alegría y satisfacción de ponerle punto final a un hecho que marcó su vida.

“Corrí con un fallo favorable para toda la sociedad, porque se va a quedar mucho tiempo adentro y no será un riesgo para alguien, ni para mí, ni para mis hijos, ni la sociedad entera.

“Salgo con un peso quitado encima, salgo con el firme propósito de enfocarme en mi salud, y la de mis hijos, tanto física como mental. Creo que están dentro de sus parámetros, y creo que hicieron su deber y estoy satisfecha”, sentenció Sandra Paola.

Tras casi dos años de la agresión, Sandra Paola mencionó que está motivada para continuar con su rehabilitación, además de tener libre el camino para rehacer su vida con sus hijos y su familia.