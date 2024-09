Alejandro “N”, culpable por tentativa de feminicidio contra Sandra Paola: “Espero que sean muchos años”

Con un rostro completamente en paz y llena de felicidad salió Sandra Paola García del centro de justicia para las mujeres , donde durante tres días, se estuvo desarrollando el juicio oral en contra de su agresor Alejandro “N”, quien resultó culpable.

“Yo me siento, no puedo decir orgullosa, porque nadie puede estar orgulloso de este tema, pero me siento más ligera, porque ya sé que va a estar él mucho tiempo encerrado, espero que sean muchos años”, explicó Sandra Paola.

Alejandro “N” fue encontrado culpable por tentativa de feminicidio y robo calificado en contra de Sandra Paola.

“Muy satisfechas en relación con el fallo que el tribunal, que conoció de esta causa, dictó encontrando culpable al responsable por ambos delitos, tanto tentativa de feminicidio, como el de robo calificado, demostrando así que Paola es un ejemplo de esperanza”, detalló su abogada, Lorena Navarro.

Si bien fue encontrado culpable, aún falta una audiencia más para determinar cuánto tiempo pasará tras las rejas.

“Desde luego todavía falta la individualización de sanciones, esto implica una audiencia que próximamente se va a señalar con la finalidad de establecer cuánto es la penalidad que se le va a atribuir a esta persona”, añadió Karina Chávez, la otra abogada de Sandra Paola.

Sandra Paola, una víctima de la violencia de su expareja

En febrero del año pasado, la vida de Sandra Paola dio un giro radical, después de que Alejandro ‘N’, quien era su pareja, intentó matarla con un cuchillo frente a la mirada de sus pequeños hijos. Como una verdadera guerrera sobrevivió; sin embargo, pasó meses en coma y han pasado varios más en cirugías, terapias y rehabilitación para tratar de seguir adelante buscando justicia.

Sandra Paola, quien sobrevivió tras ser golpeada y acuchillada en su propia casa en Zapopan, ahora quiere enfocarse en salir adelante y seguir contando su historia para evitar que más mujeres pasen por esta situación.