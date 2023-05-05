Esto es lo que se celebra el 5 de mayo y por qué es importante en México

El 5 de mayo en México es una fecha para conmemorar la Batalla de Puebla, donde el ejército mexicano y habitantes de la comunidad de Zacapoaxtla expulsaron a los invasores provenientes del ejército francés en 1862.

Cabe recordar que en abril de 1862, tropas del ejército de Francia llegaron al puerto de Veracruz, con el fin de llegar al centro del país.

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

El 5 de mayo de 1862, en el cerro de Loreto, ocurrió la Batalla de Puebla, ya que en la cima de dicha colina estaba una capilla que funcionó como un fuerte militar para defender la capital poblana.

El ejército mexicano estaba comandado por el general Ignacio Zaragoza, mientras que la milicia del Segundo Imperio Francés estaba bajo el mando de Charles Ferdinand Latrille.

Del lado nacional lucharon 2 mil soldados y 2 mil 700 campesinos, quienes lograron imponerse ante las fuerzas armadas francesas que portaban pistolas, carabinas, bayonetas y cañones.

Tras la victoria, el general Zaragoza envió un telegrama al presidente de México, que en ese entonces era Benito Juárez:

“Puebla, Mayo 5 de 1862.- A las 7 horas 3 minutos de la noche. - Señor Presidente. - Estoy muy contento con el comportamiento de mis Generales y soldados. -Todos se han portado bien. -Los franceses han llevado una lección muy severa; pero en obsequio de la verdad diré: que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. -Sea para bien, Sr. Presidente. Deseo que nuestra querida Patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada en todas las naciones. -I. Zaragoza”, menciona el mensaje de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Un año después, el ejército galo regresó con cerca de 35 mil efectivos, con lo cual lograron derrotar a las fuerzas armadas nacionales, llegaron a la capital del país e instauraron un imperio con Maximiliano de Habsburgo.

¿Por qué celebran el 5 de mayo en EU?

El 5 de mayo es reconocido en Estados Unidos como el Día de la Herencia Latina, con el fin de conmemorar a los migrantes que proceden de México. Aunque a veces esa fecha es confundida como el Día de la Independencia mexicana, que es el 16 de septiembre.

Este día es unos de los más renombrados debido a que en México sirve para celebrar la victoria del ejército nacional ante un invasor extranjero.

