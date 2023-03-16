A media luz sesionan diputados, por apagón en CDMX

El apagón de este miércoles afectó también a la Cámara de Diputados. Esto provocó que legisladores de la Comisión de Salud se quedarán a oscuras y después a media luz cuando discutían una reforma relativa a las cirugías estéticas.

Apagón cortó transmisión semi presencial.



El apagón provocó que incluso se cortara la transmisión de la sesión semi presencial y comunicación virtual que sostenían, pero los trabajos en la Comisión continuaron, luego de que entró la planta de energía eléctrica del Palacio Legislativo de San Lázaro, aunque seguían a media luz.

"El Sistema Aprav esta ya abierto, así que no hay ningún problema. Nada más les pediría a todos los presentes que guarden silencio para poder seguir con la sesión y poder escuchar a los participantes que el día de hoy, desde esta computadora, van a hacer uso de la palabra, por favor " pido Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud.

El apagón provocado por una falla en la subestación de la CFE de La Mercedes duró casi una hora.