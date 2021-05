A partir del 1 de junio Sacmex retomará el cobro de agua en la CDMX

Ciudad de México. En conferencia virtual, autoridades capitalinas reiteraron que a partir del 1 de junio el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Secretaría de finanzas retomaran la comercialización y cobro por el servicio de agua en la Capital del país.

El 31 de mayo concluyen los contratos que tenía el Gobierno Capitalino con las cuatro concesionarias que se encargaban de realizar el cobro de agua.

La Secretaria de Finanzas dio a conocer que paulatinamente se avanzará hacia la boleta electrónica. se emitirán únicamente boletas físicas en casos muy específicos donde el usuario así lo requiera.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, aseguró que el ahorro que se va a generar con este cambio en la administración y cobro de agua permitirá continuarcon el cambio y modernización de medidores,

Además se informó que se mantendrán 21 oficinas de atención al público en los mismos lugares en donde ya se encuentran instaladas, sólo 3 no continuarán debido a que los dueños de los inmuebles ya no los van a rentar. Las oficinas no van a continuar son las ubicadas en: Providencia, Observatorio y en Avenida Xola.

Se habilitarán 4 campamentos para personal de campo que realiza todos los trabajos en torno a los medidores; estos campamentos se ubicarán en: Chimalistac, Lumbrera eje 5, La Raza y Constituyentes.

Oficinas de Sacmex permaneceran cerradas la primera semana de junio

La primera semana de junio, todas las oficinas de Sacmex que realizan cobro de agua estarán cerradas porque se realizará la transición, pero será posible realizar los pagos vía electrónica en los sitios de Sacmex y Finanzas, así como en las oficinas de tesorería en toda la Ciudad, en los centros de servicio de tesorería ubicados en plazas comerciales y supermercados, en kioscos de la tesorería s bancos, en las tiendas de autoservicio y farmacias. Las oficinas para reabrir el lunes 07 de junio.