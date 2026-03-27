Esto cuestan ahora los boletos del Portugal vs México tras la baja de Cristiano Ronaldo

Las expectativas por presenciar en vivo a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Banorte (ex Azteca) eran muy altas. Los precios de los boletos para el amistoso entre México y Portugal que se llevará a cabo el 28 de marzo eran extremadamente elevados. Algunas localidades llegaron a costar 145 mil pesos en diciembre, sin embargo, la inesperada ausencia de ‘CR7’ derrumbó el valor de los mismos.

El histórico del Real Madrid no fue convocado por Roberto Martínez debido a una lesión muscular en su isquiotibial derecho y las localidades que tenían un valor de 145 mil en la reventa, cayeron hasta los 40 mil pesos en la actualidad. Si bien es cierto que Portugal cuenta con jugadores de talla mundial, la afición mexicana esperaba ver a Cristiano en Ciudad de México, un sueño que finalmente, no se cumplirá.

México vs Portugal|TV Azteca

Las entradas más económicas también se vieron afectadas. Las localidades que se ubican en la parte más alta del Coloso de Santa Úrsula pasaron de 8 mil a 4 mil pesos y, durante la jornada de este lunes 23 de marzo, algunos sitios de reventa comenzaron a ofertar paquetes de dos localidades desde los 3,154 pesos, es decir, 1,577 por boleto.

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Esto quiere decir que, con el paso de los días, el desplome promedio de precios osciló entre el 40 y el 70 por ciento en las distintas plataformas digitales de reventa legal de boletos.

De todos modos, es un hecho que el Estadio Banorte estará repleto durante su reinauguración y, para los aficionados que aún tenían intenciones de visitar el histórico recinto mexicano, podrán encontrar precios diametralmente opuestos con relación a los establecidos originalmente.

¿Cuándo se enfrentan México y Portugal?

La Selección Mexicana recibirá a Portugal este próximo sábado 28 de marzo en lo que será la reapertura del ahora llamado Estadio Banorte. El juego está estipulado para iniciar a las 19:00 horas y será el primero de los duelos que México afrontará durante esta fecha FIFA. Posteriormente, jugará contra Bélgica el día 31 en Estados Unidos.

Jesus Gallardo, Jose Rangel. Israel Reyes, Erik Lira, Richard Ledezman of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Iceland (Islandia) at La Corregidora Stadium, on February 25, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue convocado para jugar contra México?

Diversos reportes aseguran que Cristiano arrastra molestias musculares desde el mes de febrero jugando para Al Nassr de Arabia Saudita. Luego de varias evaluaciones médicas, se pudo confirmar que el portugués padece de una lesión en el tendón de la corva, lo que obligó al seleccionador de Portugal a no arriesgar a su capitán para esta fecha FIFA.

Según Martínez, la lesión de ‘CR7’ no es grave, pero requiere reposo. Tendrá un tiempo estimado de recuperación de dos semanas, por lo que todo parece indicar que llegará en óptimas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

