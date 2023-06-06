Abstencionismo presente en las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex

Durante este domingo 4 de junio, millones de ciudadanos salieron a votar para elegir nuevo gobernador y 25 diputaciones en Coahuila y Edomex donde se eligió nueva gobernadora.

Hay que recordar que estas elecciones 2023 fueron conocidas como una de las más históricas pues por primera vez se eligió una mujer para gobernar el Estado de México, además de que otro partido político, diferente del PRI podría gobernar en Coahuila y en el estado mexiquense.

Sin embargo, los resultados preliminares del PREP así como del conteo rápido organizados por el INE reflejaron el triunfo de Delfina Gómez por el Edomex y a Manolo Jiménez en Coahuila.

¿Qué es el padrón electoral y la lista nominal?

El pasado 4 de de abril, Secretaría de Gobernación junto con el INE y los gobernadores de ambos estados dieron a conocer que estas elecciones 2023 en Edomex serían las más grandes en la historia, pues 12 millones de mexiquenses están inscritos al padrón electoral para votar el pasado 4 de junio.

Así mismo, Coahuila representaba un factor importante pues es la tercera entidad más grande de México, en donde 2 millones 323 mil 536 ciudadanos salieron para elegir al siguiente gobernador.

De acuerdo al Instituto Electoral del Estado de México,en el Padrón Electoral se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su credencial para votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto.

Mientras que en la lista nominal se encuentran todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente.

¿Cuántas personas votaron en Edomex y Coahuila este 4 de junio?

Este 4 de junio, más de 14 millones de ciudadanos del Estado de México y Coahuila fueron llamados a ejercer su derecho al voto; sin embargo, el abstencionismo durante la jornada electoral jugó un papel importante en las elecciones 2023 en ambas entidades.

En el marco de considerar a las elecciones 2023 como históricas, en el transcurso del 4 de junio se registro una gran participación ciudadana, sin embargo, datos del conteo rápido estiman que sólo participaron la mitad de las y los mexiquenses.

Lo anterior es ocasionado por el abstencionismo de las elecciones, esto ocurre cuando las personas por alguna razón no van a votar el día de la elección.

De acuerdo con el PREP, de 2 millones 311 mil 816 electores inscritos en la lista nominal del INE en Coahuila, únicamente un millón 302 mil 756 acudió a las urnas para ejercer su voto este domingo 4 de junio, lo que significa un 55.9 por ciento de participación ciudadana.

Por su parte, en el Estado de México de 12 millones 332 mil 759 electores inscritos en la lista nominal del INE, únicamente 6 millones 151 mil 888 acudieron a votar lo que significa un 49.8824 por ciento de participación.