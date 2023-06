Busca Fiscalía de Tabasco a abuelo golpeador de menores

La Fiscalía de Tabasco busca a un abuelo que fue denunciado en video por el maltrato que propinaba a sus nietas en el municipio de Macuspana, en Tabasco. Las niñas de 11 y 8 años, sufren de espectro autista y fueron abandonadas por su madre en casa de los abuelos, ya la Procuraduría de la Defensa del Menor se hace cargo de las niñas, el código penal establece una pena de cárcel de hasta 9 años por violencia familiar agravada y de hasta seis años por omisión de cuidados.

Rescatan a niños golpeados por abuelo en Tabasco

La hamaca quedó colgada, pero en la casa, vacía, no quedó nadie, está ubicada en la cerrada de la calle Venustiano Carranza de la colonia el castaño, en Macuspana, Tabasco, y es el lugar donde dos hermanitos sufrían por los golpes y castigos de su abuelo.

Tras la intervención de la Fiscalía General del Estado y el rescate de los dos niños, los familiares de la persona que se ve golpeando a uno de ellos lo sacaron de aquí y se lo llevaron a un lugar desconocido. Las autoridades dicen que parte de la investigación es tratar de ubicarlo para que rinda cuentas.

En el video, quien se ve recibiendo la golpiza es una de niña de 11 años, a quien acostumbraban poner ropa de varón. Al igual que su hermanito de ocho años, sufre autismo y así ambos fueron dejados al cuidado de su abuelo y una tía, pues su madre se fue a vivir a Puebla.

“Incluso la señora se ve que está media malita, como que no reacciona bien, no es capaz de defender a sus hijos y los niños pues están chiquitos todavía como para que les hagan eso”, mencionó Guadalupe Reyes, vecina de la casa donde los menores fueron agredidos.

“El abandono de su madre que, al parecer, por las pesquisas realizadas, también sufre de un déficit psicomotor y entonces a su vez sus hijos sufren de este trastorno autista”, indicó Ángel Santiago, Procurador Derechos de Niños y Niñas en Macuspana.

Las autoridades confirmaron que el abuelo sufre una enfermedad que limita su visión pero que eso no lo exime de responsabilidad.

“El señor sufre de alguna cuestión crónico degenerativa, pero no tiene impedimento alguno para poder cumplir con una posible sanción ante lo que es evidente”, confirmó Ángel Santiago, Procurador Derechos de Niños y Niñas en Macuspana.

¿Cuál es la pena por maltrato a menores en Tabasco?

El código penal establece una pena de cárcel de hasta 9 años por violencia familiar agravada y de hasta seis años por omisión de cuidados, castigo que conforme a su investigación podría pedir la Fiscalía del Estado al juez que atienda este nuevo caso de violencia y maltrato contra niños en Tabasco.

“Está mal, muy mal porque pues la violencia no debe en los niños, no debe de ser, ya no pues, ya no, ya no pues, basta ya”, aseveró Guadalupe Reyes.

Por lo pronto, los dos niños permanecen en un albergue, donde se espera reciban el tratamiento especializado para su trastorno, alimentación y los cuidados que no tuvieron en casa.

Historia de agresión a menores de Tabasco

Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que se ve a un adulto mayor golpeando a una menor, el hombre le jala el cabello y le dobla las muñecas a la niña de ocho, mientras esta grita, el sujeto fue identificado como Sergio “N” habitante de la colonia castaño en el municipio de Macuspana, Tabasco.

Según testigos, la menor no es la única maltratada, también un pequeño de 8 años, ambos son sus nietos. Ante esto autoridades estatales dieron a conocer que las dos menores fueron resguardados para su valoración médica y psicológica, así como que fueron llevados a un albergue en lo que continúan las investigaciones.