Entra armado a casa de mujer en Edomex y abusa sexualmente de ella 

Una mujer en el municipio de Texcoco, Estado de México (Edomex), fue víctima de abuso sexual presuntamente por un sujeto que se metió a su casa armado.

El probable responsable fue detenido y los policías descubrieron que portaba un arma de grueso calibre, de acuerdo con lo reportado este jueves 12 de marzo de 2026.

Víctima de abuso sexual en Edomex logró pedir ayuda

El sujeto fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la policía local luego de que al parecer ingresó a una vivienda y abusó sexualmente de una mujer.

Los policías fueron abordados por una ciudadana sobre calles de la colonia Valle de Santa Cruz, misma que indicó que logró escapar de un sujeto que ingresó a su domicilio y atentó contra su integridad.

Aseguran arma a sujeto acusado de abuso sexual

Al escuchar la denuncia de la mujer, ingresaron a la vivienda donde observaron a un sujeto que tenía en su poder un arma de fuego calibre 7.62 milímetros de color dorado con cargador desabastecido.

Los agentes de seguridad lo detuvieron y el sujeto, identificado como José “N” de 34 años, entregó los indicios, los cuales fueron asegurados.

El hombre fue trasladado ante la instancia correspondiente, para deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.

Mujer difunde video de asalto y agresión sexual en su casa en Toluca

El fin de semana se dio a conocer el caso de una mujer que fue víctima de la delincuencia en su propia casa en Toluca, Estado de México, donde la asaltaron y agredieron sexualmente.

La víctima difundió el video del momento para pedir ayuda e identificar a los responsables. Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de marzo.

Todo ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana después de dejar a su hijo en la escuela; sin embargo, cuando regresó a su casa, un hombre se metió a la fuerza detrás de ella cuando cerraba el portón.

Luego el sujeto dejó entrar a otros tres hombres. La víctima también relató que los delincuentes la amenazaron para que guardara silencio.

Abuso sexual en Edomex, ¿cómo se castiga?

El delito de abuso sexual, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, se comete cuando una persona realice, en el ámbito público o privado, cualquier acto sexual sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula.

También lo comete quien lo realice en su presencia, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo sobre sí, en otra persona o para el propio sujeto activo. Asimismo, se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Al que cometa este delito, se le impondrá pena de tres a siete años de prisión y de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.