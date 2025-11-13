Abusó de una menor y amenazó con lastimarla si lo denunciaba en Chimalhuacán

Una menor de edad fue víctima de abuso sexual por un sujeto dentro de una casa en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y el probable responsable finalmente fue detenido.

Luego de que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), agentes detuvieron a un sujeto llamado Javier Martín “N”, de 47 años de edad, por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

Abuso sexual a menor en Chimalhuacán ocurrió hace 4 meses

La investigación indica que el 30 de julio de 2025, el investigado estaba en compañía de la víctima en un domicilio ubicado en el Barrio Talabarteros del municipio de Chimalhuacán, donde abusó sexualmente de ella y después la amenazó con hacerle daño si lo denunciaba.

Javier Martín "N" fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación en la calle en el Barrio Talabarteros de este municipio.

El presunto responsable fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

¿Cómo se castiga el abuso sexual en el Estado de México?

El delito de abuso sexual en el Estado de México se castiga con una pena de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, en tanto, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados deberá ser integral, de acuerdo con el Artículo 270 del Código Penal de la entidad.

Cuando el abuso sexual se comete en agravio de una persona menor de edad, se impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa, como indica la Fracción II del mismo artículo.

"Quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual, sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona", se lee en el artículo.

