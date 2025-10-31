El refugio Casa de las Mercedes continúa bajo la mira de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), luego de que ayer se llevara a cabo un operativo para rescatar a menores de edad como parte de una investigación de supuesta violencia sexual.

Este 30 de octubre de 2025, la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, reveló detalles que podrían ser clave en las indagatorias, ya que ahora se sabe que también se indaga que al menos una adolescente era obligada a hacer trabajos domésticos y habría sido abusada sexualmente.

#MientrasDormía | Una casa de asistencia para niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia, es investigada por supuestos actos de abuso infantil y trabajo forzado.



Adolescente de Casa de las Mercedes fue llevada a casa de la directora

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2025, una adolescente bajo resguardo de la Casa de las Mercedes fue trasladada irregularmente por su directora Ángela “N” al domicilio de su madre Claudia “N”.

Además, probablemente era obligada a realizar labores domésticas. La fiscal informó que "en este lugar, la víctima señala que Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse".

Víctima fue amenazada y sufrió acoso e intimidación

La información revelada por la fiscal de CDMX indica que "durante los meses siguientes, la víctima señala haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución, que le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos".

Se sabe que la adolescente redactó una carta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que, al conocer el contenido del documento, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la CDMX.

Investigan y detienen a hombre por violar a menor

El hombre llamado Aquiles “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años.

Asimismo, las autoridades informaron que existe una investigación en curso por el traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios privados.

En tanto, un juez de control concedió medidas de protección y se prohibió a los probables responsables de acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos.

"Toda la ciudadanía, y en particular la comunidad dedicada a la asistencia social, incluidas las autoridades locales, activistas, organizaciones civiles y donadores, se han conmocionado con este caso y es fundamental que las investigaciones permitan que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos y al mismo tiempo que este proceso sirva para detonar medidas que fortalezcan la protección y el cuidado de las niñas, niños y adolescentes que requieren apoyo en condiciones de seguridad y de dignidad", expresó la fiscal.

Rescatan a más de 30 menores de casa de hogar en CDMX

Autoridades de la CDMX informaron que entre 35 y 40 menores de edad fueron trasladadas a otro albergue, tras denuncias por presunto abuso infantil y trabajo forzado dentro del recinto ubicado en la colonia San Rafael.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en conjunto con el DIF capitalino, quienes ingresaron al inmueble en Miguel E. Schultz 18, donde desde hace más de tres décadas funcionaba una casa de asistencia para niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Casa de las Mercedes en CDMX da refugio a víctimas de trata

La "Casa de las Mercedes" es una casa hogar que brinda cuidado y atención multidisciplinaria a niñas y adolescentes víctimas de trata, de acuerdo con su propia descripción en redes sociales.

En su sitio de internet menciona que como institución de asistencia privada, inició operaciones en 1994, con el objetivo de proporcionar un modelo de desarrollo integral y restituir los derechos de bebés, niñas, niños, mujeres adolescentes y adolescentes embarazadas que han sido víctimas de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, abandono y omisión de cuidados.

En 1994 empezó a recibir a jóvenes embarazadas que vivían en situaciones de riesgo, como la explotación sexual y laboral, para darles un lugar para vivir, alimentación y servicios de salud.

