Una joven fue víctima de abuso sexual en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), y el presunto responsable fue detenido por la policía luego de cometer la agresión.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Central, una vialidad principal en este municipio que conecta con la Ciudad de México (CDMX) y por la que pasa el Metro de la Línea B.

Mujer fue víctima de abuso sexual en puente peatonal en Ecatepec

El reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec refiere que los hechos ocurrieron en un puente peatonal que se ubica frente a Center Plazas, un punto muy concurrido por vecinos de colonias como Fuentes de Aragón, Poesía Mexicana, Polígonos, entre otras.

Este centro comercial se localiza entre las estaciones Ecatepec y Olímpica de la Línea B. El presunto responsable fue identificado como Israel “N”, de 28 años de edad, señalado por abuso sexual.

Hombre hizo tocamientos a joven y la fotografió en puente en Ecatepec

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el sujeto le levantó la falda, realizó tocamientos indebidos y tomó fotografías de sus partes íntimas.

Tras pedir auxilio a una patrulla que circulaba por la zona, el individuo intentó huir, pero fue asegurado con el apoyo de elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y fue llevado ante la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados con la Violencia de Género.

¿Cuál es la pena por abuso sexual en el Estado de México?

El delito de abuso sexual en el Estado de México, de acuerdo con el Artículo 270 del Código Penal de la entidad, se castiga con una pena de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, en tanto, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados deberá ser integral.

Comete el delito de abuso sexual la persona que ejecute en una alguien un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona.