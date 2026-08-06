Respondió a una oferta de trabajo en redes y nunca volvió: La historia detrás del feminicidio de Juana Mailén Antonich

Juana Mailén Antonich, joven de 25 años y madre de dos menores, fue víctima de feminicidio después de salir de su casa por una oferta de trabajo que había encontrado en Facebook. Su cuerpo fue localizado en Mar del Plata, Argentina , semienterrado y con ataduras, además de presentar golpes y heridas provocadas con un arma blanca.

La desaparición de Juana Mailén Antonich comenzó a movilizar a familiares y autoridades desde el sábado por la tarde; cerca de las 16:00 horas, la joven salió de su domicilio para acudir a una supuesta entrevista laboral, pero nunca regresó a casa.

Una oferta de trabajo llevó a Juana Mailén Antonich hasta Punta Mogotes

La joven buscaba obtener un ingreso para mantener a sus dos hijas cuando encontró en Facebook una oferta para realizar labores de limpieza en unas cabañas; la cita la llevó hasta la zona de Punta Mogotes, donde presuntamente tendría la entrevista; después de ingresar al inmueble señalado, su familia perdió contacto con ella.

Ante la ausencia de Juana Mailén Antonich, sus familiares comenzaron a buscar pistas que permitieran reconstruir sus últimos movimientos; una fotografía del paisaje costero que la joven había compartido antes de su última conexión ayudó a orientar las labores hacia esa zona de Mar del Plata.

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Una fotografía condujo a la familia hasta la zona donde buscaban a Juana

Familiares acudieron durante la noche del sábado al complejo de cabañas para preguntar por Juana Mailén Antonich; de acuerdo con la información proporcionada, dos hombres que se encontraban ahí negaron conocerla e impidieron inicialmente el acceso al predio; la familia detectó situaciones que consideró sospechosas y decidió continuar buscando.

Ya durante la madrugada, ingresaron al lugar por otro punto y realizaron una inspección hasta encontrar el cuerpo de la joven oculto debajo de un tambo metálico; estaba atada y presentaba signos de violencia, por lo que solicitaron inmediatamente la intervención de las autoridades.

Dos hombres fueron detenidos tras el hallazgo

Las autoridades detuvieron a dos hombres relacionados con el lugar donde fue localizada la víctima, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en el feminicidio.

El feminicidio de Juana Mailén Antonich dejó además a sus dos hijas sin su madre; la familia permanece a la espera del avance de las investigaciones para esclarecer qué ocurrió desde que la joven acudió a aquella oferta laboral hasta que fue encontrada sin vida.