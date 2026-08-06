¿Viene a México? Lista de países de América Latina que el Papa León XIV visitará

El Papa León XIV podría acercarse a América Latina con una agenda de visitas que genera expectativa entre los fieles. Ante la posibilidad de nuevos recorridos del pontífice, surge la pregunta de si México está contemplado entre los páises que recibirán su visita. Conoce la lista de países consideradas para este encuentro.

Lista de países que visitará el Papa León XIL en noviembre

El Papa León XIV viajara a América Latina en noviembre tras aceptar la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de estos países:



Uruguay: Montevideo, Paysandú y Florida donde estará del 6 al 8 de noviembre.

Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

Perú: Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

La última visita papal a Perú fue la de Francisco en 2018, a Uruguay, la de Juan Pablo II en 1988; y a Argentina, también Juan Pablo II en 1987.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos García Camader, invitó a los peruanos a "prepararse espiritualmente", para recibir al Papa León XIV.

Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que Su Santidad el Papa León XIV visitará a Argentina entre los días 8 y 11 de noviembre, en el marco de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú.



Después de casi cuatro décadas, la… pic.twitter.com/2fF7LK5ot0 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 5, 2026

Desdde que comenzó su papado en mayo de 2025, León XIV ha viajado a Turquía y el Líbano en noviembre; a Mónaco en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en Junio. Antes de América Latina, tiene planeado ir a Francia en septiembre.

América recibirá al Papa León XIV en noviembre

De acuerdo con CNN, Francisco no visitó Aregentina durante su papado entre 2013 y 2025. Tras el anuncio el Gobierno de Argentina dijo que es un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual, además, garantizó al Vaticano todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitan concretar la visita.

Mientras que la Conferencia Episcopal Argentina dijo que recibió con inmensa alegría la noticia. “Serán pocos días y por lo tanto son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el Santo Padre, sin embargo, estamos seguros que encontrará la hospitalidad de todos, es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro”.

