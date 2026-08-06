Abren juicio contra migrantes de Ceuta: Son acusados de provocar éxodo de más de 70 mil personas

Desde el pasado 30 de julio, miles de personas cruzaron de manera ilegal la frontera entre Marruecos y España en la ciudad de Ceuta, dejando a su paso decenas de heridos y muertos.

A raíz de la intervención de los elementos de seguridad de ambos países, se inició un proceso de investigación para dar con los responsables de organizar el éxodo.

Abren juicio contra responsables de la migración masiva en Ceuta

Las autoridades de Marruecos iniciaron un proceso legal contra 25 personas presuntamente involucradas en la organización de la migración masiva registrada hace un par de días en Ceuta, ciudad de España.

El sueño europeo terminó en tragedia



Casi 50 mil migrantes cruzaron de Marruecos a #Ceuta, pero la mayoría ya emprendió el regreso tras descubrir que no podían continuar hacia la España continental.



La crisis dejó al menos 72 personas muertas al intentar superar la frontera.… pic.twitter.com/OKUrhSoNOP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

De acuerdo a lo informado por un juzgado marroquí, se investiga su relación en el cruce de más de 70 mil migrantes, acusándolos de tres carguío: transporte ilegal de personas, organización de la migración irregular y agresión contra agentes de seguridad.

Además, otras 61 personas se mantienen en prisión a la espera de que un juez dictamine su situación legal.

¿Cuántas personas entraron a Ceuta?

De acuerdo a reportes de las autoridades españolas, cerca de 72 mil personas ingresaron de manera ilegal a Ceuta, aunque lamentablemente no todas sobrevivieron.

El balance oficial indica que 77 migrantes perdieron la vida, la mayoría por ahogamiento, en su intento por cruzar la frontera con España.

Unión Europea ayudará a Ceuta tras crisis migratoria

Magnus Brunner, comisario europeo de Migración, informó que la Unión Europea proporcionará asistencia financiera de emergencia y otros mecanismos de ayuda a Ceuta.

Entre las medidas que implementarán destacan: