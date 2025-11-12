¡Trágico accidente! Autobús de pasajeros cae a barranco en Perú: Hay 37 muertos y 26 heridos

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco la mañana de este 12 de noviembre de 2025 en Arequipa, Perú. La unidad viajaba en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, cuando se precipitó al abismo tras despistarse. El accidente dejó un saldo fatal de 37 muertos.

El accidente sucedió en el kilómetro 780 de la carretera, alrededor de la medianoche, con un autobús de la empresa Llamosas, que salió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con rumbo a la ciudad de Arequipa.

Choque y despiste: Autoridades de Perú investigan el accidente de autobús

Los primeros reportes indican que el autobús chocó con una camioneta y después cayó al barranco. Las razones por las cuales ocurrió el impacto son investigadas por las autoridades.

Walther Oporto, gerente regional de Salud, indicó que 36 personas murieron en el lugar de los hechos y uno más al recibir atención en el centro de Salud de Ocoña.

WATCH: At least 37 killed, 18 injured after bus plunges into ravine in Arequipa region, southern Peru pic.twitter.com/k8x1kVG5Hv — Rapid Report (@RapidReport2025) November 12, 2025

El Ministerio de Salud de Perú informó que debido a este incidente, 26 pasajeros resultaron heridos, de los cuales cuatro serán trasladados a la ciudad de Arequipa para recibir atención especializada. Añadieron que evaluarán a los pacientes para definir si son trasladados a Lima, la capital del país.