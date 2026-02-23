“México debe incrementar esfuerzos contra cárteles": Trump reacciona a la muerte de “El Mencho” en intenso operativo

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo sacudió el territorio mexicano, sino que llegó hasta oídos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Este 23 de febrero de 2026, el mandatario republicano, utilizó su red social Truth Social para fijar su postura, lanzando un mensaje contundente: "México debe incrementar esfuerzos contra los cárteles y las drogas".

Así reaccionó Donald Trump ante la muerte de "El Mencho"

El presidente de los Estados Unidos basó parte de su reacción en una entrevista de una cadena de televisión estadounidense con el exdirector de la DEA, Derek S. Maltz. En dicha intervención, el exfuncionario calificó la eliminación de "El Mencho" como un "gran día para los estadounidenses".

Trump reforzó esta idea señalando que el capo era un objetivo prioritario por ser uno de los principales introductores de fentanilo a su país.

Vocera de Trump habla sobre operativo contra "El Mencho"

Karoline Leavitt, vocera del presidente Trump, confirmó de manera oficial que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno de México para la operación en Tapalpa.

Según la Casa Blanca, esta colaboración fue para localizar al narcotraficante, a quien Trump ya había designado el año pasado como parte de una "Organización Terrorista Extranjera", justificando así el uso de recursos especiales para su persecución.

🚨 "¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas", Donald Trump pic.twitter.com/8mLAgsSpxO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026

Estados Unidos agradece a fuerzas armadas mexicanas tras operativo exitoso contra "El Mencho"

A pesar de la presión política, la administración Trump emitió un agradecimiento formal hacia las fuerzas armadas mexicanas. Leavitt señaló que celebran la "exitosa ejecución" del operativo realizado por el personal de Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional.

Advertencia de Trump contra los cárteles en México

El mensaje desde Washington fue tajante respecto al futuro de la relación binacional en materia de seguridad. La vocera subrayó que el presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los "narcoterroristas" que envían drogas a su nación enfrenten "la ira de la justicia".

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Saldo de fallecidos tras fuerte operativo contra "El Mencho"

Mientras en Estados Unidos se celebraba el resultado, en México el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la SEDENA, compareció para dar los detalles técnicos de la misión. Confirmó que, además de las bajas del CJNG, lamentablemente tres elementos del Ejército Mexicano perdieron la vida en el cumplimiento de su deber durante el violento enfrentamiento en Jalisco.