Así fue el aterrizaje de una avioneta en plena carretera de Georgia, Estados Unidos; chocó contra varios autos

La mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, los habitantes de Gainesville, al norte de Atlanta, en Estados Unidos, vivieron una escena de película cuando una avioneta monomotor realizó un aterrizaje de emergencia en plena carretera y durante un horario bastante transitado.

El incidente ocurrió en la intersección de Browns Bridge Road y Pearl Nix Parkway, justo frente a un restaurante de la cadena Golden Corral.

🇺🇸 | Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves después de que una avioneta se estrellara contra automóviles mientras realizaba un aterrizaje de emergencia en una carretera en Gainesville, Georgia, dijo la policía. pic.twitter.com/86tQn6mGcz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 9, 2026

Así fue el aterrizaje de emergencia de una avioneta en Estados Unidos

El piloto relató a los investigadores que, al notar que el motor fallaba, no tuvo más opción que buscar el lugar más "seguro" para descender. Desafortunadamente, ese lugar era una intersección llena de coches.

La aeronave descendió rozando el techo de varios autos hasta detenerse por completo en medio de la calle, provocando el pánico entre los conductores que vieron cómo el ala del avión se acercaba a sus ventanas.

¿Hubo heridos o fallecidos del accidente de avioneta?

A pesar de lo aparatoso que resultó ver una avioneta destrozada entre camionetas y autos, el balance de daños humanos fue bajo. Los dos tripulantes de la avioneta bajaron por su propio pie sin un solo rasguño.

Por otro lado, hubo dos conductores que resultaron heridos y fueron llevados al hospital; se reportó que ninguno sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida. Fueron atendidos principalmente por el susto y golpes menores derivados de la colisión con la estructura del avión.

WATCH: Plane SLAMS into multiple vehicles during emergency road landing in Gainesville, Georgia pic.twitter.com/vs8gg54o4Y — Rapid Report (@RapidReport2025) February 9, 2026

Cierre total en carretera de Georgia, Estados Unidos

El Departamento de Policía emitió una alerta inmediata cerrando por completo el paso en Browns Bridge Road y Pearl Nix Parkway. El Cuerpo de Bomberos de Gainesville explicó que retirar los restos no fue tarea fácil; se necesitó una grúa de plataforma especializada para poder cargar la avioneta y despejar la vía.

Las autoridades advirtieron a los conductores sobre retrasos prolongados, ya que la escena requería una limpieza profunda de escombros y combustible.

Inician la investigación técnica

¿Qué fue lo que falló exactamente? Esa es la pregunta que ahora intentan responder los expertos de la Administración Federal de Aviación (FAA). Los investigadores están revisando los registros de mantenimiento de la avioneta para entender por qué el motor se apagó en un momento tan crítico.

Por ahora, no se ha revelado de qué aeropuerto despegó la nave ni cuál era su destino final, pero el peritaje será clave para deslindar responsabilidades.