¡Susto en CDMX! Camión choca contra parabús en Tlalpan; conductor se da a la fuga | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 20 de agosto 2025, mientras usted dormía, se reportó el choque de un camión de pasajeros contra un parabús; el conductor de la unidad se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron sobre la banqueta e la Calzada de Tlalpan, en la colonia Country Club en la alcaldía de Coyoacán, CDMX.

Choque no deja lesionados; retiran camión con una grúa

Los primeros informes indican que el camión se dirigía a la zona de Taxqueña cuando ocurrió el accidente. Afortunadamente, la unidad iba completamente vacía, por lo que no se reportaron personas heridas.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos para que el camión fuera retirado con una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, las autoridades ya están en busca del responsable, por lo que las investigaciones continúan.

¿Qué hacer si choca el camión en el que voy?

¡No entres en pánico! En caso de que el camión de transporte público tenga un accidente, lo primero es priorizar tu seguridad y la de los demás pasajeros.

Una vez que te asegures que no hay nadie herido, es importante llamar a los servicios de emergencia, posteriormente contacta a las autoridades correspondientes para reportar el accidente y obtener un informe policial.

Realizan trabajos de bacheo al Oriente de la CDMX

En otro punto de la Ciudad de México, sobre el Eje 3 Oriente, trabajadores del Gobierno, taparon los baches ubicados en esta importante vialidad; las labores ya habían sido anunciado por la Jefa de Gobierno el pasado martes.

Se espera una cobertura de 10 kilómetros cada día, además de reparar las 217 principales arterías de la capital del país.

¿Cuáles son las zonas afectadas por los trabajos de bacheo?

Los cortes de la circulación serán desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana; te compartimos las zonas y los días en los que habrá afectaciones viales:



Miércoles - Av. de los Insurgentes

Jueves - José Loreto Fabela

Viernes - Eje 2 Oriente

Sábado - Canal de Apatlaco

Domingo - Canal de Tezontle

Autoridades recomiendan buscar alternativas viales para evitar el congestionamiento vehicular.