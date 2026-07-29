¡Se fue contra la tienda! Mujer de 72 años pierde el control de camioneta y termina dentro de vinatería de CDMX

Una maniobra que parecía rutinaria terminó en un aparatoso accidente en una de las zonas más conocidas de la Ciudad de México; la tarde de este martes una mujer de 72 años perdió el control de la camioneta que conducía mientras intentaba estacionarse y terminó impactándose contra un local comercial dedicado a la venta de vinos en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Monte Everest y Monte Athos, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina llegaron luego de recibir un reporte sobre un percance vial a través de la frecuencia de radio.

Accidente en CDMX: Mujer de 72 años se estampa contra tienda

Al arribar al lugar, los policías encontraron una camioneta color gris que había quedado impactada contra el establecimiento. La conductora permanecía en la zona y explicó que, al realizar la maniobra para ingresar a uno de los cajones de estacionamiento ubicados sobre la acera, perdió el control de la unidad y ocurrió el choque.

El impacto generó la movilización de servicios de emergencia y llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores, debido a que el vehículo terminó contra la estructura del negocio.

Durante la atención del percance, una mujer de 31 años de edad fue localizada con afectaciones derivadas del choque, por lo que los elementos de seguridad solicitaron apoyo de los servicios médicos.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y realizaron la valoración correspondiente. La mujer fue diagnosticada con crisis nerviosa y golpes contusos; sin embargo, los especialistas determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

Tras recibir atención en el lugar, continuaron las labores para atender la situación y permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC, tras recibir un reporte, a través de la frecuencia de radio, de un percance vial, acudieron a la esquina en la calle Monte Everest y Monte Athos, en la colonia #LomasDeChapultepec, de la alcaldía @AlcaldiaMHmx.



En el lugar, observaron… pic.twitter.com/lFItd4ChbS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 29, 2026

Aseguradoras atienden daños en camioneta y establecimiento

Después del accidente, ajustadores de seguros tanto de la conductora como del establecimiento afectado llegaron al punto para hacerse cargo de los trámites correspondientes.

Los representantes de las aseguradoras iniciaron el proceso para determinar el acuerdo relacionado con el pago de los daños ocasionados por el impacto.

Hasta el momento, la información oficial señala que el choque ocurrió cuando la conductora realizaba una maniobra para estacionarse. No se reportaron personas trasladadas a hospitales por lesiones de gravedad.