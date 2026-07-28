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Marchas CDMX: Presencia de feligreses en calles del Centro Histórico hoy 28 de julio 2026 EN VIVO

Se prevén distintas marchas CDMX que pondrán en aprietos algunas de las principales avenidas de la ciudad; no te quedes parado en el tráfico, infórmate EN VIVO.

Marchas CDMX
Para que no quedes atrapada o atrapado en el tráfico consulta aquí todo sobre marchas CDMX y bloqueos.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Calles cerradas y marchas en la CDMX, lo que se espera hoy para la capital. No te quedes en el tráfico y prevé tu ruta antes de salir con nuestras actualizaciones totalmente en vivo este martes 28 de julio 2026.

Marchas CDMX: Concentraciones y calles cerradas que colapsarán las principales avenidas de la metrópoli hoy 28 de julio 2026 EN VIVO

Afectaciones en Av. Hidalgo y Reforma, ¿por qué?

Toma en cuenta que habrá afectaciones en el paso en los alrededores de la iglesia San Hipólito por presencia de feligreses que acuden cada 28 de mes.

¿A qué hora será la concentraciòn en Av. Universidad?

Este martes se espera una concentración en Av. Universidas no. 1200 en la colonia Xoco. De momento no se específica la hora puntual por lo que podria ser en cualquier momento. Mantente actualizado con nuestra información minuto a minuto.

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