Harry Styles en CDMX: rutas y transporte público para llegar al concierto; alternativas viales

¡Ready, Steady, Go! El concierto de Harry Styles en Ciudad de México (CDMX) está cada vez más cerca. El cantante británico ofrecerá una serie de 6 presentaciones en el Estadio GNP como parte de su gira Together, Together Tour.

Pero si ya tienes boletos y no sabes cómo llegar al recinto en transporte público, aquí te decimos las rutas y alternativas viales que debes tomar.

Concierto de Harry Styles en CDMX ¿Cómo se puede llegar al Estadio GNP?

El exintegrante de One Direction se presentará a partir del viernes 31 de julio, 1 de agosto, 4 de agosto, 7 de agosto, 8 de agosto y 10 de agosto, ante la alta demanda que ocasionó el anuncio, donde solo se contemplaba dos fechas en al antes Foro Sol.

Si no eres de la capital o alrededores y no sabes cómo llegar al recinto, en Azteca Noticias te compartimos una guía con las mejores rutas para que llegues de forma fácil y segura a cualquiera de los conciertos programados.

El Estadio GNP se ubica en Viaducto Río de la Piedad, Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, por lo que la mejor forma de llegar es a través del Metro CDMX. Esto porque desde temprana hora, las calles suelen colapsar por el tráfico alrededor del recinto.



Metro CDMX : Bajarse en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 (color café) , que recorre Tacubaya a Pantitlán. Al bajar las escaleras, podrás encontrar el acceso de la Puerta 6 del estadio.

: Bajarse en la de la , que recorre Tacubaya a Pantitlán. Al bajar las escaleras, podrás encontrar el acceso de la Puerta 6 del estadio. Metrobús CDMX: Se recomienda bajarse en las estaciones Iztacalco , UPIICSA o Rodeo de la Línea 2 (color morado) que va de Tepalcates a Tacubaya. Aunque te acerca al recinto, deberás caminar alrededor de 10 minutos.

Se recomienda bajarse en las estaciones , o de la que va de Tepalcates a Tacubaya. Aunque te acerca al recinto, deberás caminar alrededor de 10 minutos. Trolebús CDMX: Te puedes bajar en las paradas de Velódromo o Ciudad Deportiva de la Línea 2. Te deja muy cerca de los accesos principales sobre Viaducto Río de la Piedad.

¿Cómo llegar en auto al concierto de Harry Styles en CDMX?

Si la opción es irte en auto, toma en cuenta que las calles cerca de Viaducto suelen colapsar desde horas antes de que inicie el concierto, por lo que se recomienda llegar temprano. Aquí te dejamos las principales vías de acceso.



Circuito Interior (Av. Río Churubusco), toma la salida de Av. Añil.

Viaducto Río de la Piedad, y te incorporas hacia la calle Resina.

Calzada Ignacio Zaragoza / Eje 4 Sur (Av. Té).

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

Alternativas viales para evitar el tráfico por conciertos de Harry Styles en CDMX

Debido a que el recinto tiene una capacidad de más de 60 mil asistentes, se espera alta afluencia en Viaducto, por lo que a continuación te mostramos las alternativas viales:

