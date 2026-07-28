Surge megasocavón en Iztapalapa tras falla en tuberías: Vecinos temen riesgos a peatones y autos
Vecinos aseguran que el megasocavón en Iztapalapa representa un riesgo para los peatones, habitantes y automovilistas que circulan por la colonia Constitución de 1917.
Un peligro para automovilistas. Un megasocavón se formó sobre la calle Antonio de la Barrera, en la colonia Constitución de 1917, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX); se recomienda circular con precaución en la zona afectada.
Al parecer, el enorme hoyo se formó como consecuencia de una deficiente reparación de una fuga de agua y otros daños en la red de drenaje.
Zonas acordonadas y riesgo vial: Vecinos de Iztapalapa piden reparar el socavón
Según vecinos de la zona, el megasocavón en calles de Iztapalapa representa un riesgo para los automovilistas y peatones, por lo que la zona permanece acordonada para evitar accidentes en el lugar. Habitantes piden a las autoridades una pronta intervención.
Por el momento, peatones y habitantes del lugar, se encuentran en espera de que personal de servicios urbanos y de la red hidráulica realice una evaluación para determinar las causas del colapso y llevar a cabo las reparaciones correspondientes.
Se recomienda a la población conducir con precaución y, de ser posible, utilizar vías alternas.
¿Por qué se forma un socavón en México?
Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.
Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.
En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.
¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?
En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950.
Para reportar un bache en calles de CDMX, puedes hacerlos comunicándote directamente con el Locatel al *0311 o al 55 5658 1111. También puedes hacerlo desde la plataforma digital del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).