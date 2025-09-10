¡Accidente en Tamaulipas! Choque con unidad del ejército deja 14 militares y reos heridos

Un accidente automovilístico registrado este lunes en Ciudad Victoria, a la altura del cruce del Libramiento Naciones Unidas con la carretera a Soto la Marina, dejó un saldo de 14 personas heridas, entre ellas personal militar, civiles bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y particulares que nada tenían que ver con el operativo.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el percance involucró un vehículo oficial del Ejército Mexicano, además de una camioneta y una motocicleta.

La falta de peritajes concluyentes hasta ahora ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en que se trasladaban tanto los elementos castrenses como las personas detenidas.

¿Cuántos lesionados dejó el accidente de carretera con personal militar?

La versión oficial señala que 11 lesionados provenían de la unidad militar y tres más viajaban en los vehículos particulares afectados. Aunque se ha informado que todos se encuentran fuera de peligro, la magnitud del accidente revela un nuevo episodio de vulnerabilidad en la capital tamaulipeca, donde incluso un traslado oficial puede derivar en un riesgo para terceros.

La atención inmediata de paramédicos permitió que los heridos fueran llevados a distintos hospitales, sin embargo, persiste la duda sobre la logística militar y las condiciones de seguridad en que se realizaban estos traslados.

“En el percance se vio involucrado un vehículo oficial de la SEDENA, en el que viajaba personal militar y personas detenidas, así como una camioneta y una motocicleta”, confirmaron en redes.

El día de hoy, se registró un accidente automovilístico en el cruce del Libramiento Naciones Unidas con carretera Soto la Marina, en Ciudad Victoria.



— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 9, 2025

Opacidad militar y fragilidad en la seguridad vial de Tamaulipas

Autoridades de tránsito informaron que se abrirá una investigación para deslindar responsabilidades, pero hasta ahora no se han ofrecido explicaciones claras sobre la causa del siniestro. El involucramiento de una unidad militar complica el panorama, ya que suele imperar la opacidad en este tipo de casos.

Más allá de la cifra de lesionados, este accidente refleja la fragilidad de la seguridad vial en Tamaulipas y la falta de protocolos claros en el transporte de personas bajo resguardo militar.