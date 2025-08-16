Autobús con pasajeros vuelca en carretera Jorobas-Tula y deja a 20 heridos

Un grave percance vial en la carretera Jorobas-Tula, en la comunidad de Santa Teresa, movilizó a diversos cuerpos de emergencia y a la comunidad, luego de que un camión de transporte de pasajeros sufriera una volcadura. El incidente, protagonizado por una unidad de la línea Autobuses del Valle del Mezquital (AVM), dejó un saldo de más de 20 personas con diversas lesiones.

La magnitud del accidente fue tal que los primeros en brindar auxilio fueron los propios residentes de la zona, quienes, al ver a las personas heridas, actuaron rápidamente para asistirlas.

Volcadura de un autobús en Jorobas-Tula deja más de 20 heridos en grave accidente

El gobierno local de Apaxco, por medio de su dirección de Protección Civil y Bomberos, se sumó de inmediato a las labores de auxilio, en una muestra de colaboración con las autoridades de Huehuetoca.

Como parte del operativo de rescate, la delegación de Apaxco colaboró en el traslado de los afectados. Siete de los lesionados fueron llevados a centros hospitalarios del área, a bordo de dos ambulancias y un vehículo de bomberos provenientes de dicho municipio.

Lesionados fueron trasladados a hospitales

Esta coordinación oportuna entre ambas demarcaciones hizo que los heridos recibieran atención médica especializada de forma rápida, evitando que el suceso escalara a una tragedia mayor. Además de la ayuda oficial, algunos lesionados fueron transportados en vehículos particulares.

El gobierno de Apaxco destacó que, a pesar de enviar unidades a Huehuetoca, la seguridad de su propia ciudadanía nunca se vio comprometida. Se mantuvieron en servicio dos ambulancias, una camioneta de respuesta rápida y un camión de bomberos para atender cualquier emergencia dentro de sus límites. Los funcionarios locales elogiaron la importancia de la cooperación intermunicipal para gestionar con éxito situaciones de emergencia a gran escala.

Hasta el momento, no se ha determinado con exactitud la causa que provocó el vuelco del autobús. Las autoridades competentes han iniciado una investigación para esclarecer el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

