Después de la SEP la Defensa se deslinda de escuelas militarizadas tras muerte de Dafne en Tamaulipas

La Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer por medio de un comunicado que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspecionar o regular el funcionamiento de las academias militarizadas luego del fallecimiento de la menor Dafne el pasado 16 de julio durante actividades en la academia militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Posicionamiento de la Defensa en el caso de Dafne

La Defensa aclaró que no tiene faculatades para autorizar, supervisar, inpeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas, tras el fallecimiento de Dafne en Tamaulipas.

La dependencia también rechazó las versiones que la vinculan con este tipo de instituciones y aseguró que no tiene ninguna relación con la academia militarizada Marina Doenitz ni con cualquier otra academia de características similares.

Además explicó que, conforme a su Reglamento Interior, Públicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2008, carecer de atibuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular academias o escuelas militarizadas de carácter privado.

La declaración se da en medio de las investigaciones por la muerte de la menor Dafne durante un campamento organizado por la academia en Ciudad Madero, Tamaulipas, un caso que ha generado divresos cuestionamientos sobre la operación y supervisión de este tipo de planteles.

SEP aclara que educación militarizada no esta permitida en escuelas de nivel básico

Tras la muerte de la menor Dafne durante su estancia en un campamento militarizado Ciudad Madero en Tamaulipas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó cualquier acto de maltrato, abuso o violencia contra los menores, y reiteró que la llamada educación militar no esta autorizada en escuelas de educación básica.

La SEP explicó que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (GN), impartida solamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

🔴 #SEPInforma | Condenamos cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



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También reiteró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación "militarizada", "militar" o "castrense", que se refiera a la disiplina de carácter militar.